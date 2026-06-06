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OP Francije (WTA), 14. dan
Mirra Andrejeva je zmagovalka OP Francije
Zmagovalka teniškega OP Francije je 19-letna Rusinja Mirra Andrejeva, ki je svojem prvem finalu za grand slam s 6:3, 6:2 premagala poljsko presenečenje letošnjega Roland-Garrosa, kvalifikantko Majo Chwalinsko. Za obe je bil to prvi finale turnirja velike četverice.
Andrejeva in Chwalinska se med seboj na najvišji ravni še nista pomerili, danes pa je bila precej bolj suverena Rusinja. V prvem nizu, polnem brejkov obeh igralk, je bila Andrejeva spretnejša, v drugem pa gladko vodila že s 5:0 in Chwalinska je lahko le še za nekaj trenutkov podaljšala finalni dvoboj.
Andrejeva, osma nosilka in osma igralka sveta, je še enkrat potrdila svoj talent, potem ko je že kot 17-letnica presenetila s polfinalom v francoski prestolnici leta 2024. To je zanjo skupno šesta lovorika na najvišji ravni turnirjev WTA in tretja letos. Pred tem je bila najboljša v Adelaidu in Linzu ter poražena v Madridu.
Najmlajša po Moniki Seleš
Postala je najmlajša zmagovalka Roland Garrosa po Moniki Seleš, ki je leta 1992 kot 18-letnica osvojila tretji zaporedni naslov v Parizu, ob tem pa je prav tako postala prva igralka, med ženskami in moškimi, z naslovom grand slam, rojena po letu 2005.
Rusinja je danes že v prvi igri, ta je trajala kar sedem minut, nemudoma odvzela servis tekmici. Poljakinja je takoj vrnila udarec, sledila pa sta še dva brejka, preden je Chwalinska na svoj servis le dobila prvo igro za 3:2. Po vnovičnem odvzemu servisa je Andrejeva naposled na svoj servis povedla s 5:3, nato pa že v naslednji igri ekspresno še s četrtim brejkom dobila uvodni niz.
Drugi se je odvijal povsem po notah mlade Rusinje, ki je spet odvzela prvi servis poljski tekmici in nato po lastnem servisu že vodila s 3:0. Hitro je zaključila tudi četrto igro in po uspehu na svoj servis pobegnila na 5:0. Chwalinska je nato na svoj servis le prišla do prve igre in z brejkom še nekoliko podaljšala dvoboj (2:5). A to je bilo vse, kar ji je še uspelo, saj je Rusinja zatem odlično opravila delo na svoj servis in unovčila prvo zaključno žogico za osvojitev Pariza.
"Ne morem verjeti, da držim v rokah ta pokal"
"Odkar sem bila zelo mlada, sem Roland Garros gledala po televiziji, zato je bila zmaga na tem turnirju moja velika želja. Iskreno ne morem verjeti, da ta pokal držim v rokah. Čestitke Maji za te čudovite tri tedne, za preboj skozi kvalifikacije, za toliko zmag in da je premagala toliko odličnih igralk," je po dvoboju dejala Andrejeva.
Največje presenečenje prvenstva je že s prebojem v finale pripravila 24-letna Chwalinska. Poljakinja se je na glavni turnir prebila iz kvalifikacij in s tem postala prva kvalifikantka, ki se je na Roland Garrosu prebila v finale. Na prvi naslov na najvišji ravni pa bo še morala počakati.
Kar se tiče nastopov na turnirjih velike četverice, pa je to z naskokom najboljša uvrstitev za 114. igralko na svetu. Doslej se dlje od drugega kroga na sveti travi v Wimbledonu leta 2022 namreč ni prebila, zgolj trikrat je igrala v glavnem delu turnirjev.
Tudi Maja Chwalinska je prišla do rezultata kariere, napredovala bo na 21. mesto.
Poljakinja, ki doslej višje kot 113. na svetu ni bila, je upala na ponovitev zgodbe Emme Raducanu iz New Yorka leta 2021, ko je bila ta pred njo edina kvalifikantka v finalu grand slama, na koncu pa se je takrat Britanka veselila celo zmage. Bo pa krepko popravila svojo uvrstitev na lestvici WTA, v ponedeljek bo na posodobljeni lestvici napredovala na 21. mesto.
Levičarka je nekoč igrala dvojice tudi z Igo Swiatek, kasneje pa so jo ustavile številne poškodbe, ki se jim je pridružila še depresivnost. Zdaj je mentalno močna, kar je dokazala iz dvoboja v dvoboj, ko je s potrpežljivo in raznoliko igro tekmice spravljala ob živce.
Andrejeva je sicer na poti do slavja v Parizu po vrsti izločila Fiono Ferro, Marino Bassols Ribero, Marie Bouzkovo, Jil Teichmann, Sorano Cirstea in v polfinalu vročo Marto Kostjuk.
Chwalinska pa je po treh zmagah v kvalifikacijah nato odpravila še Qinwen Zheng, Elise Mertens, Mario Sakari, Diane Parry, Ano Kalinskajo in v polfinalu preprečila ruski finale s slavjem nad Diano Šnajder.
V nedeljo sledi še moški finale na pariškem pesku. Ob 15. uri se bosta pomerila drugopostavljeni Nemec Alexander Zverev in deseti nosilec iz Italije Flavio Cobolli.
OP Francije, finale
Mirra Andreeva (Rus/8) : Maja Chwalińska (Pol) 6:3, 6:2
Zmagovalke Rolanda Garrosa:
2026 - Mira Andrejeva
2025 - Coco Gauff
2024 - Iga Swiatek
2023 - Iga Swiatek
2022 - Iga Swiatek
2021 - Barbora Krejčikova
2020 - Iga Swiatek
2019 - Ashleigh Barty
2018 - Simona Halep
2017 - Jelena Ostapenko
2016 - Garbine Muguruza
2015 - Serena Williams
2014 - Marija Šarapova
2013 - Serena Williams
2012 - Marija Šarapova
2011 - Li Na
2010 - Francesca Schiavone
2009 - Svetlana Kuznjecova
2008 - Ana Ivanović
2007 - Justine Henin
2006 - Justine Henin-Hardenne
2005 - Justine Henin-Hardenne
2004 - Anastazija Miškina
2003 - Justine Henin-Hardenne
2002 - Serena Williams
2001 - Jennifer Capriati
2000 - Mary Pierce
1999 - Steffi Graf
1998 - Arantxa Sanchez-Vicario
1997 - Iva Majoli
1996 - Steffi Graf
1995 - Steffi Graf
1994 - Arantxa Sanchez-Vicario
1993 - Steffi Graf
1992 - Monika Seleš
1991 - Monika Seleš
1990 - Monika Seleš
1989 - Arantxa Sanchez-Vicario
1988 - Steffi Graf
1987 - Steffi Graf
1986 - Chris Evert Lloyd
1985 - Chris Evert Lloyd
1984 - Martina Navratilova
1983 - Chris Evert Lloyd
1982 - Martina Navratilova
1981 - Hana Mandlikova
1980 - Chris Evert Lloyd
1979 - Chris Evert Lloyd
1978 - Virginia Ruzici
1977 - Mima Jaušovec
1976 - Sue Barker
1975 - Chris Evert
1974 - Chris Evert
1973 - Margaret Smith Court
1972 - Billie Jean King
1971 - Evonne Goolagong
1970 - Margaret Smith Court
1969 - Margaret Smith Court
1968 - Nancy Richey
1967 - Francoise Durr
1966 - Ann Haydon Jones
1965 - Lesley Turner
1964 - Margaret Smith
1963 - Lesley Turner
1962 - Margaret Smith
1961 - Ann Haydon
1960 - Darlene Hard
1959 - Christine Truman
1958 - Suzi Kormoczi
1957 - Shirley Bloomer
1956 - Althea Gibson
1955 - Angela Mortimer
1954 - Maureen Connolly
1953 - Maureen Connolly
1952 - Doris Hart
1951 - Shirley Fry
1950 - Doris Hart
1949 - Margaret Osborne duPont
1948 - Nelly Adamson Landry
1947 - Pat Canning Todd
1946 - Margaret Osborne
1940-45 ni bilo turnirjev zaradi II. svetovne vojne
1939 - Simone Passemard Mathieu
1938 - Simone Passemard Mathieu
1937 - Hilda Krahwinkel Sperling
1936 - Hilda Krahwinkel Sperling
1935 - Hilda Krahwinkel Sperling
1934 - Margaret Scriven
1933 - Margaret Scriven
1932 - Helen Wills Moody
1931 - Cilly Aussem
1930 - Helen Wills Moody
1929 - Helen Wills
1928 - Helen Wills
1927 - Kea Bouman
1926 - Suzanne Lenglen
1925 - Suzanne Lenglen
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