"Nič ni bilo lažje," je iskreno po veliki zmagi v Wimbledonu povedal Jannik Sinner, potem ko so ga vprašali, kako težko se je bilo pogovarjati s kraljevo družino. Italijan pa je tudi nekoliko izboljšal plesni korak.

Jannik Sinner, letošnji zmagovalec Wimbledona, je v nedeljskem finalu še enkrat več pokazal izjemen tenis, potem ko je v štirih nizih premagal Alexandra Zvereva z izidom 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3 in 6:4 ter ubranil lanski naslov. Pravzaprav sta oba igralca pokazala zares vrhunski tenis, a kot vedno je bilo na eni strani veliko razočaranje, na drugi pa veliko zmagoslavje.

Med njima je veliko spoštovanje.

"Ne maram te več"

"Jannik. Ne maram te več. Devetkrat (dejansko je izgubil desetkrat zapored, op. p.) zapored sem izgubil proti tebi," je v šaljivem tonu po dvoboju povedal Nemec, ki je sicer letos osvojil Roland Garros, svoj prvi turnir za grand slam. Pozneje je nadaljeval v bolj športnem slogu in povedal, da je Italijan še enkrat več pokazal, zakaj je trenutno najboljši igralec na svetu.

Zadrega pred kraljevo družino

Zmagati v finalu Wimbledona ne pomeni samo pokazati najboljše igre na sveti travi, ampak to s seboj prinese tudi veliko drugih obveznosti. Igralci morajo danes imeti še veliko drugih veščin. Lani je Tirolec priznal, da je imel veliko tremo, ko je moral nekaj besed spregovoriti s kraljevo družino, kar je tradicija v Wimbledonu. Vseeno se je tudi letos zapletel v sproščen pogovor. Pa mu je bilo kaj lažje kot lani?

"Nič lažje ni bilo. (Smeh, op. p.). Do njih čutim ogromno spoštovanje, zato nikoli ne vem, kje je meja. Res se vidi, kako radi imajo tenis. Enako tudi mi igralci čutimo, ko jih vidimo na tribunah. Štiri ure sedijo na soncu in prenašajo vročino, kar je lepo videti. Otroke sem vprašal, ali še vedno igrajo tenis. Zelo veseli so bili in odgovorili so, da ga. Pogovor je bil sicer zelo kratek, a mi veliko pomeni, da si vzamejo čas in z mano spregovorijo nekaj besed."

Linda Noskova ve Jannik Sinner'ın şampiyonlar yemeğinde dansı pic.twitter.com/De4UjrF49l — Dodikan #Tennis (@Dogukandilber) July 13, 2026

Izboljšal je tudi plesni korak

Še ena obveznost, ki čaka zmagovalca in zmagovalko, je ples. Letos je bila njegova soplesalka Linda Noskova. Na družbenih omrežjih so se pošalili, da je petkratni zmagovalec od lani izboljšal tudi plesni korak. Res ni vedno enostavno, sploh za tiste, ki se neradi pozibavajo v plesnih ritmih.

V Parizu na OP Francije je doživel skorajšnji kolaps.

Just over a month ago in 32 degrees, Sinners body seemed to collapse in the heat, a few weeks later he barely breaks a sweat in 32 degrees.



He must have an elite physio and medical team. pic.twitter.com/iCMWIeaxXc — Pavvy G (@pavyg) July 11, 2026

Po Parizu so sledili zdravniški pregledi

Sinner je šel skozi vse prej kot lahko obdobje. Spomnimo, da je na OP Francije na igrišču doživel skorajšnji kolaps in presenetljivo izgubil proti Juanu Manuelu Cerundolu. Bilo je precej ugibanj, kaj se pravzaprav dogaja s prvim igralcem sveta. V Wimbledonu je razkril, da je opravil kar nekaj podrobnih zdravniških pregledov. Ti niso pokazali nič resnega in pokazali, da je bila težava igranje v visoki vročini, zato ga je ekipa želela čim bolje pripraviti na tovrstne vremenske razmere.

Jannik Sinner je moral za zmago v Wimbledonu veliko žrtvovati. Foto: Guliverimage

"Moral sem veliko žrtvovati"

Zato je bila zmaga na tem turnirju še toliko bolj posebna, čeprav ceni prav vsako zmago na turnirjih velike četverice. "Vsak ima svojo zgodbo, svoje okolje in drugačne občutke že pred začetkom turnirja. Ta zmaga mi res veliko pomeni, ker je bilo po Parizu zelo težko. Tudi lani ni bilo lahko. Ko sem prišel sem, sem se skušal spraviti v položaj, da bi bil čim bolj konkurenčen," je povedal po nedeljski zmagi in dodal, da je pred turnirjem v Monaku opravil ogromno dela.

"Treningi so bili zelo dolgi in zato sem moral žrtvovati veliko svojega časa in marsikaj drugega, da sem danes lahko stal tukaj. Zato mi ta zmaga pomeni res ogromno. Danes je bil zares poseben dan. Seveda moraš narediti tudi miselni preskok, da lahko to dosežeš. Zelo sem zadovoljen s tem, kako sem se letos spopadel z vso situacijo. Zdaj pa je čas, da v tem uspehu uživam," je še povedal Sinner.

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