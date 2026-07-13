Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
9.31

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Jannik Sinner Alexander Zverev Wimbledon Wimbledon 2026 Roland Garros kraljeva družina tenis ATP

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 9.31

40 minut

Wimbledon

Sinner po Wimbledonu priznal, kaj mu še vedno ni lahko

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Jannik Sinner | Zmagovalci, sploh v Wimbledonu, imajo po teniški igri še veliko drugih obveznosti. | Foto Guliverimage

Zmagovalci, sploh v Wimbledonu, imajo po teniški igri še veliko drugih obveznosti.

Foto: Guliverimage

"Nič ni bilo lažje," je iskreno po veliki zmagi v Wimbledonu povedal Jannik Sinner, potem ko so ga vprašali, kako težko se je bilo pogovarjati s kraljevo družino. Italijan pa je tudi nekoliko izboljšal plesni korak.

Jannik Sinner
Sportal Med dvobojem je večkrat pogledoval, kje je njegova mama

Jannik Sinner, letošnji zmagovalec Wimbledona, je v nedeljskem finalu še enkrat več pokazal izjemen tenis, potem ko je v štirih nizih premagal Alexandra Zvereva z izidom 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3 in 6:4 ter ubranil lanski naslov. Pravzaprav sta oba igralca pokazala zares vrhunski tenis, a kot vedno je bilo na eni strani veliko razočaranje, na drugi pa veliko zmagoslavje.

Med njima je veliko spoštovanje. | Foto: Med njima je veliko spoštovanje.

"Ne maram te več"

"Jannik. Ne maram te več. Devetkrat (dejansko je izgubil desetkrat zapored, op. p.) zapored sem izgubil proti tebi," je v šaljivem tonu po dvoboju povedal Nemec, ki je sicer letos osvojil Roland Garros, svoj prvi turnir za grand slam. Pozneje je nadaljeval v bolj športnem slogu in povedal, da je Italijan še enkrat več pokazal, zakaj je trenutno najboljši igralec na svetu.

Zadrega pred kraljevo družino

Zmagati v finalu Wimbledona ne pomeni samo pokazati najboljše igre na sveti travi, ampak to s seboj prinese tudi veliko drugih obveznosti. Igralci morajo danes imeti še veliko drugih veščin. Lani je Tirolec priznal, da je imel veliko tremo, ko je moral nekaj besed spregovoriti s kraljevo družino, kar je tradicija v Wimbledonu. Vseeno se je tudi letos zapletel v sproščen pogovor. Pa mu je bilo kaj lažje kot lani?

"Nič lažje ni bilo. (Smeh, op. p.). Do njih čutim ogromno spoštovanje, zato nikoli ne vem, kje je meja. Res se vidi, kako radi imajo tenis. Enako tudi mi igralci čutimo, ko jih vidimo na tribunah. Štiri ure sedijo na soncu in prenašajo vročino, kar je lepo videti. Otroke sem vprašal, ali še vedno igrajo tenis. Zelo veseli so bili in odgovorili so, da ga. Pogovor je bil sicer zelo kratek, a mi veliko pomeni, da si vzamejo čas in z mano spregovorijo nekaj besed."

Izboljšal je tudi plesni korak

Še ena obveznost, ki čaka zmagovalca in zmagovalko, je ples. Letos je bila njegova soplesalka Linda Noskova. Na družbenih omrežjih so se pošalili, da je petkratni zmagovalec od lani izboljšal tudi plesni korak. Res ni vedno enostavno, sploh za tiste, ki se neradi pozibavajo v plesnih ritmih.

V Parizu na OP Francije je doživel skorajšnji kolaps.

Po Parizu so sledili zdravniški pregledi

Sinner je šel skozi vse prej kot lahko obdobje. Spomnimo, da je na OP Francije na igrišču doživel skorajšnji kolaps in presenetljivo izgubil proti Juanu Manuelu Cerundolu. Bilo je precej ugibanj, kaj se pravzaprav dogaja s prvim igralcem sveta. V Wimbledonu je razkril, da je opravil kar nekaj podrobnih zdravniških pregledov. Ti niso pokazali nič resnega in pokazali, da je bila težava igranje v visoki vročini, zato ga je ekipa želela čim bolje pripraviti na tovrstne vremenske razmere.

Jannik Sinner je moral za zmago v Wimbledonu veliko žrtvovati. | Foto: Guliverimage Jannik Sinner je moral za zmago v Wimbledonu veliko žrtvovati. Foto: Guliverimage

"Moral sem veliko žrtvovati"

Zato je bila zmaga na tem turnirju še toliko bolj posebna, čeprav ceni prav vsako zmago na turnirjih velike četverice. "Vsak ima svojo zgodbo, svoje okolje in drugačne občutke že pred začetkom turnirja. Ta zmaga mi res veliko pomeni, ker je bilo po Parizu zelo težko. Tudi lani ni bilo lahko. Ko sem prišel sem, sem se skušal spraviti v položaj, da bi bil čim bolj konkurenčen," je povedal po nedeljski zmagi in dodal, da je pred turnirjem v Monaku opravil ogromno dela.

"Treningi so bili zelo dolgi in zato sem moral žrtvovati veliko svojega časa in marsikaj drugega, da sem danes lahko stal tukaj. Zato mi ta zmaga pomeni res ogromno. Danes je bil zares poseben dan. Seveda moraš narediti tudi miselni preskok, da lahko to dosežeš. Zelo sem zadovoljen s tem, kako sem se letos spopadel z vso situacijo. Zdaj pa je čas, da v tem uspehu uživam," je še povedal Sinner.

Preberite še:

Veronika Erjavec
Sportal Slovenka doživela velik padec
Carlos Alcaraz
Sportal To so posledice Wimbledona: poškodovani Alcaraz zdrsnil nižje
Wimbledon finale Linda Noskova
Sportal Zgodovinski finale kljub kolapsu v drugem nizu mladi Čehinji
Jannik Sinner Alexander Zverev Wimbledon Wimbledon 2026 Roland Garros kraljeva družina tenis ATP
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.