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Avtor:
B. B.

Petek,
5. 6. 2026,
10.53

Osveženo pred

6 minut

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Natisni članek
Maja Chwalinska OP Francije Roland Garros

Petek, 5. 6. 2026, 10.53

6 minut

Posebna zgodba

Neverjetna zgodba Maje Chwalinske na OP Francije

Avtor:
B. B.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Maja Chwalinska | Maja Chwalinska v Parizu piše posebno zgodbo. | Foto Guliverimage

Maja Chwalinska v Parizu piše posebno zgodbo.

Foto: Guliverimage

Na letošnjem OP Francije Poljakinja Maja Chwalinska piše res neverjetno zgodbo. Ne samo teniško zgodbo, ampak se za njeno zgodbo skriva še veliko več.

Pred letošnjim Roland Garrosom je malokdo vedel za Majo Chwalinsko, ki letos v Parizu piše izjemno zgodbo, saj se je prek kvalifikacij prebila vse do finala najprestižnejšega turnirja na pesku. Poljakinja je v Parizu spisala eno najbolj neverjetnih zgodb zadnjih let in poskrbela za pravo senzacijo.

Postala je namreč šele druga kvalifikantka v odprti eri, ki se ji je uspelo prebiti v finale turnirja za grand slam. Pred tem je to uspelo le Emmi Raducanu leta 2021 na OP ZDA. Postala pa je šele tretja igralka v odprti eri, ki se je ob svojem prvem igranju v glavnem delu Roland Garrosa prebila do finala. Davnega leta 1971 je to uspelo Evonne Goolagong, Chris Evert pa dve leti pozneje.

Maja Chwalinska | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Poljsko podjetje ji je priskočilo na pomoč

Pred začetkom letošnjega OP Francije je v celi karieri zaslužila 864 tisoč dolarjev (743 tisoč evrov), samo letos v Parizu pa si je že z uvrstitvijo v finale zagotovila več kot 1,3 milijona evrov nagrade. Ob tem se zdi neverjetno, da jo je med turnirjem začelo resno skrbeti, ali bo sploh lahko pokrila stroške hotela, saj igralci denarne nagrade prejmejo šele po koncu turnirja. Njene težave je uslišalo poljsko podjetje OSHEE, ki je poravnalo stroške njenega bivanja v Parizu.

Nima sponzorja za športno opravo

Po polfinalnem dvoboju je dobila zanimivo vprašanje, zakaj je v Parizu igrala v toliko različnih opravah in kakšna zgodba stoji za tem. "Ni posebne zgodbe. Nimam sponzorja. Mislim, da je to vsa zgodba," je Maja odgovorila sedmi sili. In to je samo še en dokaz, kako težek je teniški kruh in kako težko se je prebijati iz meseca v mesec.

Maja Chwalinska | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Pred leti je pustila tenis

Na njeni športni poti pa ni bil težava le denar, ampak tudi njeno duševno zdravje. Chwalinska je v preteklosti odkrito spregovorila o depresiji in psihičnih težavah, zato se je za nekaj časa povsem umaknila s teniških igrišč. Razkrila je, da ni mogla vstati iz postelje in niti ni vedela, ali se bo sploh kdaj še vrnila na igrišča. Doma si je poiskala strokovno pomoč. Ko si je dovolj opomogla, je začela s tekom in boksom, po štirih mesecih pa se je odločila, da se vrne k tenisu.

V soboto ob 15. uri bomo v Parizu spremljali še zadnje žensko dejanje OP Francije. Majo Chwalińsko bo v finalu čakala Mirra Andreeva.

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