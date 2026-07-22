Ana Ivanović spregovorila o hudi težavi, ki jo je dolgo skrivala #video

"O tem nikoli nisem govorila, ampak imela sem napade panike," je v intervjuju razkrila Ana Ivanović, nekdanja prva teniška igralka sveta. Visokorasla Beograjčanka, ki je leta 2008 osvojila Roland Garros in se razmeroma zgodaj poslovila od tenisa, je priznala, da so jo v zadnjih letih kariere pred odhodom na igrišče spremljali hudi napadi panike. Razkrila je, kje živi in kaj je danes njena prva prioriteta.

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"O tem nikoli nisem govorila, vendar sem imela napade panike," je v intervjuju razkrila Ana Ivanović, nekdanja prva teniška igralka sveta. Nekdanja srbska teniška igralka je po dolgem času dala obsežnejši intervju, v katerem je razkrila veliko zanimivega.

Minilo je že deset let, odkar je Ana Ivanović postavila teniški lopar v kot in končala svojo zelo uspešno športno kariero. Že pri rosnih dvajsetih je postala prva igralka sveta, v svoji vitrini pa ima tudi lovoriko s turnirja za grand slam, saj je leta 2008 zmagala na Roland Garrosu (OP Francije). Skupno je v karieri osvojila 15 turnirjev najvišje ravni. Beograjčanka pa je bila tudi velik magnet za množice in v svojih časih ena najbolj priljubljenih teniških igralk.

Pred časom se je razšla s svojim nekdanjim možem. Foto: Guliverimage

Po koncu kariere se je precej umaknila iz javnosti in se posvetila družinskemu življenju, saj ima tri sinove. V vseh teh letih je najbolj odmevala novica, da se je razšla z zdaj že nekdanjim možem Bastianom Schweinsteigerjem. Tokrat je gostovala v oddaji (Ne)uspjeh prvaka, v kateri so z njo opravili obsežen intervju. Razkrila je, da že nekaj časa živi v španski Palmi de Mallorci, kjer je že leta 2008 kupila vilo. Kot sama pravi, se tam zelo dobro počuti.

"Da, otroci hodijo v šolo, živimo tukaj. Hišo sem kupila leta 2008, ko sem še igrala tenis. In to je postal moj dom. Tukaj je življenje bolj mirno, veliko časa preživimo na prostem, vreme je lepo skoraj vse leto. Imam tri sinove, življenje je zelo aktivno, z njimi je veliko lažje biti zunaj in se družiti. Tudi šole so odlične," je povedala Ivanović.

Ana Ivanović je v svetu tenisa uspela že zelo mlada. Foto: Guliverimage

Materinstvo ji je na prvem mestu

Sama je dejala, da nima prav veliko prostega časa. Le redko se zgodi, da ima prost konec tedna, takrat pa si vzame čas zase in za prijatelje. Zanimivo je, da zelo rada potuje, saj je bila zaradi teniškega življenja ves čas na poti. "Zelo uživam v materinstvu, to sem si vedno želela in mi je danes na prvem mestu. Seveda je tu tudi delo. Vse življenje sem bila vajena reda, discipline in dela, zato imam rada tudi nove izzive," je še povedala danes 38-letnica.

Prvič spregovorila o napadih panike

Kariero je končala razmeroma zgodaj in te odločitve ni nikoli obžalovala – prav nasprotno. Povedala je, da nekaj let po športni upokojitvi sploh ni držala loparja v rokah in da tenisa niti malo ni pogrešala. Presenetila je, ko je razložila, v kakšnem položaju se je znašla v zadnjih letih kariere, ter odkrito spregovorila o težavi, ki jo je dolgo skrivala.

"V zadnjih letih sem pred odhodom na igrišče doživljala zelo hude napade panike. O tem nisem nikoli govorila, a res sem imela zelo močne napade panike," je priznala Ivanović, videti pa je bilo, da je med temi besedami komaj zadrževala solze. "Ljudje so govorili: 'Kaj se dogaja? Med dvobojem ji povsem pade igra.' V resnici pa te zajame panika in preprosto ne zmoreš več. Prevzel me je strah, da bom morala naslednji dan spet stopiti na igrišče in igrati pred ljudmi. Neverjetno," je dejala Ana Ivanović, nato pa dodala, da tenisa res ni pogrešala.

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