Italijanski obračun za finale Roland Garrosa, Zverev pa proti vročemu Čehu

V moškem delu OP Francije bosta v petek na sporedu polfinalna dvoboja. Kot prva bosta na osrednje igrišče stopila Jakub Menšik in Alexander Zverev, za njima pa se bosta za finalno vstopnico udarila Matteo Arnaldi in Flavio Cobolli.

Jakub Menšik v Parizu igra tenis svojega življenja in je le še korak oddaljen od prvega finala turnirja za grand slam. 20-letni Čeh je na letošnjem OP Francije že večkrat pokazal veliko zrelost, predvsem v dramatičnem četrtfinalu proti Joau Fonseci. Na drugi strani mreže bo stal Alexander Zverev, tretji igralec sveta in eden glavnih favoritov za naslov. Nemec lovi drugi finale Roland Garrosa in četrti finale na turnirjih velike četverice.

Flavio Cobolli Foto: Reuters

V drugem dvoboju bomo spremljali italijanski polfinale med Flaviem Cobollijem in Matteom Arnaldijem, ki se poznata že od otroštva. A tokrat bo vložek največji do zdaj, saj se bosta oba borila za prvi finale na turnirju za grand slam. V medsebojnih dvobojih vodi Arnaldi s 3:2, a je lani prav v Parizu slavil Cobolli, ki tudi velja za rahlega favorita.

OP Francije, ATP Jakub Menšik (Češ/26) – Alexander Zverev (Nem/2)

Matteo Arnaldi (Ita) – Flavio Cobolli (Ita/10)

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