Na mladinskem OP Francije bo danes spet zanimivo tudi za slovenske ljubitelje tenisa. V četrtfinalu mladinskega turnirja bo namreč zaigral nadarjeni slovenski teniški igralec Žiga Šeško, ki ga čaka dvoboj proti Američanu Michaelu Antoniusu.

Šeško, trenutno peti mladinec na svetovni lestvici, bo imel lepo priložnost, da se prebije med najboljše štiri mladince na najbolj prestižnem turnirju na pesku. Slovenec je v Parizu do zdaj blestel, saj je vse nasprotnike odpravil po dveh nizih.

Tokrat mu bo nasproti stal 13. nosilec Michael Antonius iz ZDA, ki je prav tako na igriščih Roland Garrosa pokazal dober tenis in igra zelo dober turnir. Skušal bo presenetiti Šeška, ki je letos že zmagal na mladinskem OP Avstralije.

Šeško in Antonius sta se že pomerila lani na turnirju Charleroi Marcinelle. Takrat je bil po treh nizih boljši naš predstavnik, ki je zmagal s 6:4, 2:6 in 6:4. Tudi tokrat lahko pričakujemo zelo izenačen obračun.

Mladinsko OP Francije Žiga Šeško (Slo/5) – Michael Antonius (ZDA/13)

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