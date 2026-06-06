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Avtor:
B. B.

Sobota,
6. 6. 2026,
15.20

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OP Francije Roland Garros Alexander Zverev Brenda Patea Olga Šaripova

Sobota, 6. 6. 2026, 15.20

1 ura, 17 minut

Alexander Zverev in preteklost

Bi lahko postal najbolj nepriljubljen zmagovalec OP Francije?

Avtor:
B. B.

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Alexander Zverev | Alexander Zverev se še vedno sooča z obtožbami iz preteklosti. | Foto Guliverimage, fotomontaža: Sportal s pomočjo UI

Alexander Zverev se še vedno sooča z obtožbami iz preteklosti.

Foto: Guliverimage, fotomontaža: Sportal s pomočjo UI

V nedeljo se bosta v finalu teniškega OP Francije pomerila Flavio Cobolli in Alexander Zverev. Prav slednji pa se nikakor ne more znebiti svojih preteklih obtožb zaradi nasilja nad svojima nekdanjima dekletoma. Zato se že zdaj pojavljajo govorice, da bi v primeru zmage lahko postal najmanj priljubljen zmagovalec Roland Garrosa.

Aleksander Zverev v finalu OP Francije velja za favorita. | Foto: Guliverimage Aleksander Zverev v finalu OP Francije velja za favorita. Foto: Guliverimage

Pred začetkom najprestižnejšega teniškega turnirja na pesku so mnogi kot največjega favorita videli Jannika Sinnerja ali Novaka Đokovića, medtem ko je Carlos Alcaraz dvoboj odpovedal. Na presenečenje mnogih sta se Italijan in Srb (pre)kmalu poslovila od turnirja.

Nato so teniški navdušenci začeli pogledovati proti Matteu Berrettiniju, nekdanjemu finalistu Wimbledona, a je moral še enkrat več zaradi poškodbe dvoboj predati. Vse bolj zanimiva sta postajala mlada teniška igralca Joao Fonseca in Rafael Jodar, a tudi onadva bosta morala počakati na svoj veliki trenutek.

Manjka mu le še zmaga na turnirju za grand slam

In zdaj se je na seznamu glavnih favoritov znašel Alexander Zverev, sicer tretji nosilec turnirja. Nemec je brez dvoma vrhunski teniški igralec, saj se je že trikrat uvrstil v finale turnirja za grand slam, a je vedno ostal brez tako želene lovorike na turnirju za grand slam. Ob tem je treba omeniti, da je v svoji karieri osvojil 23 turnirskih zmag, poleg tega je dvakrat dobil zaključni turnir najboljše osmerice, v njegovi vitrini pa lahko najdemo tudi zlato olimpijsko medaljo iz Tokia.

Brenda Patea | Foto: Gulliver/Getty Images Brenda Patea Foto: Gulliver/Getty Images

Hude obtožbe nekdanjih deklet

Ob vseh teh uspehih pa se Zverev nikakor ne more znebiti zgodb iz preteklosti. In ravno zato se omenja, da bi lahko postal najmanj priljubljen zmagovalec OP Francije. Gre z to, da sta ga pred leti nekdanji dekleti Olga Šaripova in Brenda Patea, slednja je tudi mati njegovega otroka, obtožili fizičnega nasilja.

Olga, ki je pred leti razkrila nekaj podrobnosti o dogajanju v njuni zvezi. Med drugim je dejala, da od Zvereva ne zahteva nobene odškodnine, prav tako pravice ne bo iskala na sodišču, ampak želi doseči, da se sliši njen glas in da drugim dekletom, ki so se znašla v podobnem položaju, poskusi pokazati pot iz pekla. "Kričala sem in zaradi tega me je vrgel na posteljo ter mi dal blazino čez obraz. Nisem mogla dihati in želela sem le pobegniti," je pripovedovala o dogodku z lanskega OP ZDA, ko se je bosa in s telefonom v roki znašla sredi New Yorka.

Medtem je Brenda Patea pravico iskala na sodišču, kjer ga je tudi obtožila fizičnega nasilja. Pozneje je bila sklenjena poravnava zunaj sodišča. Zverev je plačal kazen v višini 170.000 funtov (196 tisoč evrov), od katerih so tri četrtine šle državi, preostanek pa v dobrodelne namene. Sodišče je sporočilo, da odločitev ni bila niti razsodba niti odločitev o krivdi.

Olga Šaripova | Foto: Instagram & Imdb Olga Šaripova Foto: Instagram & Imdb

Nič mu niso dokazali, a nekateri mu ne verjamejo in ne bodo pozabili

Alexander Zverev je ves čas vse skupaj zanikal in vztrajal, da neutemeljene obtožbe niso resnične. Čeprav Zvereva danes nič več ne bremeni, pa mu očitno nekateri teh zgodb ne bodo nikoli pozabili. Zverev je lani na turnirju v Münchnu zahteval, da odstranijo gledalca, ki mu je med dvobojem vzklikal: "Gremo, pretepač žensk." Zavrelo pa je tudi lani po finalnem dvoboju na OP Avstralije, ko je ena izmed gledalk med govorom Nemca vstala in zavpila: "Avstralija verjame Olgi in Brendi!"

Alexander Zverev lovi svojo prvo zmago na turnirju za grand slam. | Foto: Guliverimage Alexander Zverev lovi svojo prvo zmago na turnirju za grand slam. Foto: Guliverimage

Kaj se bo zgodilo v nedeljo?

Dejstvo je, da Alexandru Zverevu niso ničesar dokazali, a je jasno, da bodo neprijetne zgodbe iz njegove preteklosti očitno še kar nekaj časa del teniških debat. Zato bo nedeljski finale še toliko bolj poseben. A ne toliko zaradi tenisa, ampak tudi zaradi morebitnih odzivov s tribun, ki bodo pokale po šivih. Roland Garros bo zagotovo dobil novega zmagovalca, vprašanje pa je, ali bo tokrat vendarle vse skupaj ostalo v športnih okvirih.

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