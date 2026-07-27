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Avtor:
B. G.

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
10.34

Osveženo pred

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Natisni članek
Marie-France van Heel obleka Andy Burnham postava mizoginija

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 10.34

1 ura, 15 minut

Žena britanskega premierja zaradi obleke v središču spletnega linča

Avtor:
B. G.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Marie-France van Heel, Andy Burnham | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ob prihodu novega britanskega premierja Andyja Burnhama na Downing Street je velik del spleta pozornost usmeril v njegovo ženo Marie-France van Heel in njeno obleko.

Ko je Andy Burnham prejšnji teden nastopil kot novi britanski premier, je bil dobršen del javnosti pričakovano usmerjen tudi na njegovo ženo Marie-France van Heel. Natančneje, na njen videz.

Marie-France je ob prihodu na Downing Street 10 nosila obleko v barvi sivke znamke Victoria Beckham za 890 funtov (okrog tisoč evrov). Ta je poudarila njeno postavo, ki je bila zato tarča komentarjev.

Številni uporabniki družbenih omrežij so zapisali, da se jim je Marie-France zdela elegantna, in dodali, da ji obleka pristaja, a precej glasni so bili tudi kritiki. Ti so podrobneje analizirali kroj obleke in izpostavili, da nelaskavo poudarja njen trebušček.

Marie-France van Heel, Andy Burnham | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Izjemno uspešna ženska, a splet zanima le njena postava

Nemalo jih je ob tem poudarilo, da je celotna razprava o njenem videzu mizogina, češ da družba o moških ne razpravlja na takšen način. Njeni zagovorniki so poudarili tudi, da če bi bila 56-letna Marie-France moški, bi prej kot njeno postavo opevali njene uspehe: je diplomantka Univerze v Cambridgeu, direktorica marketinga, članica upravnih odborov več dobrodelnih organizacij in mati treh otrok.

Pred približno 16 leti je kot nosilka mutacije gena BRCA1 preventivno prestala dvojno mastektomijo, da bi zmanjšala tveganje za razvoj raka dojke, bolezni, zaradi katere je pri 39 letih izgubila sestro. 

Marie-France van Heel, Andy Burnham | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Neizprosni tudi do Andyja

A britanski mediji so bili na podoben način neizprosni tudi do njenega moža. Glede na to, da britanski mediji veljajo za ene najbolj neizprosnih in krutih, to niti ni presenečenje, menijo nekateri uporabniki družbenih omrežij. Ob njegovem imenovanju na položaj premierja so namreč številni mediji objavljali članke z naslovi o tako imenovanem Burnhamovem trebuščku, razpravljali o njegovem zdravju in telesni pripravljenosti ter ponujali nasvete, kako se znebiti "očetovskega trebuha". 

Mnogi kritiki pravijo, da je enakost spolov seveda pomembna, vendar da širjenje sramotenja zaradi videza tudi na moške zgreši bistvo težave.

Andy Burnham
Novice Britanci imajo novega premierja
Marie-France van Heel obleka Andy Burnham postava mizoginija
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