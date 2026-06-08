Minister Vrtovec na terenu: "Na avtocesti poteka preveč del hkrati"

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec si je danes ob začetku nočne izmene na gradbišču avtocestnega odseka pri Postojni ogledal razmere na terenu in opozoril, da na slovenskih avtocestah poteka preveč del hkrati.

“Slovenska javnost je bila v preteklih dneh pod vtisom pričakovanj, kaj se bo zgodilo z menjavo vlade, tudi na področju del na našem avtocestnem križu. Že ob zaslišanju sem dejal, da bom kot novi minister za infrastrukturo naredil vse, kar je v moji moči, da se bodo dela na avtocesti izvajala tudi ponoči in v še večjem obsegu ob svetlem delu dneva,” je ob začetku nočne izmene na gradbišču avtocestnega odseka pri Postojni danes dejal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.

Ob tem je napovedal, da bodo imeli prihodnji razpisi za projekte na avtocestah posebno navodilo, da se dela izvajajo tudi ponoči in s ključnim elementom, da je rok izvedbe določenega dela poleg cene temeljni element javnega naročila.

“Slovenska javnost je bila v preteklih dneh pod vtisom pričakovanj, kaj se bo zgodilo z menjavo vlade, tudi na področju del na našem avtocestnem križu. Že ob zaslišanju sem dejal, da bom kot novi minister za infrastrukturo naredil vse, kar je v moji moči, da se bodo dela na avtocesti izvajala tudi ponoči in v še večjem obsegu ob svetlem delu dneva,” je ob začetku nočne izmene na gradbišču avtocestnega odseka pri Postojni danes dejal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Foto: Jernej Vrtovec X

Minister Vrtovec se je ob obisku gradbišča voznikom, ki na obremenjenih odsekih avtocest čakajo v zastojih, zahvalil za potrpežljivost.

“Niso oni krivi, da imamo takšne zastoje. Ni problem objestnost voznikov, kot je dejal predsednik uprave Darsa gospod Ribič. Te izjave niso na mestu,” je dejal minister.

Opozoril je tudi, da na avtocestah po Sloveniji po njegovem mnenju preprosto poteka preveč zahtevnih del hkrati.

“Dramlje, Slovenske Konjice, Domžale, Postojna, južna ljubljanska obvoznica, kmalu naj bi se začela tudi dela pri Vrhniki,” je našteval Vrtovec.

Minister Vrtovec je uvedbo nočnih del na avtocesti sicer napovedal že prejšnji teden med zaslišanjem za ministrski položaj. Na Darsu so ministru za infrastrukturo ob tem odgovorili, da nočna dela na avtocestah že potekajo v skladu z dogovori z izvajalci. Foto: Jernej Vrtovec X

“Dela so potrebna, ampak tudi načrtovanje del in samih zapor. V prihodnje se bomo tudi z izvajalci in družbo Dars trudili, da ta način dela spremenimo,” je napovedal in izrazil pričakovanje, da se bo z uvedbo nočnih izmen čas posegov na avtocesti občutno zmanjšal.

Minister za infrastrukturo si tudi želi, da zapora avtoceste pri Postojni ne bi trajala predolgo, saj bi v tem primeru težave imeli vsi vozniki, ki bi se med poletnimi dopusti z obale v Sloveniji in na Hrvaškem vračali preko Ilirske Bistrice proti Postojni.

Želi si, da zapora ne bi trajala dva ali tri tedne, temveč največ štiri ali šest dni, je dejal.

Minister Vrtovec je uvedbo nočnih del na avtocesti sicer napovedal že prejšnji teden med zaslišanjem za ministrski položaj. Na Darsu so ministru za infrastrukturo ob tem odgovorili, da nočna dela na avtocestah že potekajo v skladu z dogovori z izvajalci.