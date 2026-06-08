Zverev kljub pariški zmagi tretji, Cobolli prvič v top 10

Nemec Alexander Zverev je dan po premierni zmagi na odprtem prvenstvu Francije v tenisu utrdil tretje mesto na svetovni lestvici in se približal vodilnemu dvojcu - Italijanu Janniku Sinnerju in Špancu Carlosu Alcarazu. Finalist Rolanda Garrosa Italijan Flavio Cobolli se je povzpel za štiri mesta in se prvič v karieri zavihtel med najboljših deset.

Za Cobollijem, ki je pri 24 letih dosegel svojo najvišjo uvrstitev v karieri, je po grand slamu na peščeni podlagi znatno napredovalo več italijanskih igralcev: Matteo Arnaldi, ki je pred polfinalom predal dvoboj, je skočil za 70 mest in je zdaj 34., Matteo Berrettini pa je po porazu v četrtfinalu skočil za 57 mest in zasedel 48. položaj na lestvici.

Do najvišje uvrstitve v karieri je prišel tudi Felix Auger-Aliassime. Kanadčan je pri 25 letih po nastopu v četrtfinalu napredoval na četrto mesto na lestvici ATP.

Srb Novak Đoković pa je po porazu v tretjem krogu padel za tri mesta na sedmo.

V odsotnosti poškodovanega Alcaraza in po zgodnjih porazih Sinnerja in Đokovića mladi igralci, ki so se izkazali v Parizu, žanjejo sadove. Čeh Jakub Menšik (20 let) se je po polfinalu povzpel na 17. mesto (+10), Španec Rafael Jodar (19 let) je po četrtfinalu dosegel svojo najboljšo uvrstitev - 23. mesto -, Brazilec Joao Fonseca (19 let) pa se je po četrtfinalu in zmagah proti Đokoviću in dvakratnemu finalistu Norvežanu Casperju Ruudu povzpel na 25. mesto (+5) in je le še eno oddaljen od svoje najboljše uvrstitve.

Med Slovenci so vsi napredovali po lestvici. Bor Artnak je napredoval na 429. mesto, Filip Jeff Planinšek na 525., v prvo tisočerico pa se je vrnil 17-letni Žiga Šeško, ki je zavoljo polfinala na domačem turnirju nižje ravni v Litiji skočil za 73 mest in je po novem 934. igralec na svetovni lestvici. Pretekli teden je igral na mladinskem Rolandu Garrosu in izpadel v četrtfinalu med posamezniki.

Lestvica ATP (8. junij): 1. (1) Jannik Sinner (Ita) 13.500

2. (2) Carlos Alcaraz (Špa) 9960

3. (3) Alexander Zverev (Nem) 7305

4. (6) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4400

5. (5) Ben Shelton (ZDA) 3920

6. (7) Alex de Minaur (Avs) 3905

7. (4) Novak Đoković (Srb) 3760

8. (8) Danil Medvedjev (Rus) 3760

9. (8) Taylor Fritz (ZDA) 3720

10. (14) Flavio Cobolli (Ita) 3540

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429. (445) Bor Artnak (Slo) 112

525. (535) Filip Jeff Planinšek (Slo) 81

934.(1008) Žiga Šeško (Slo) 22

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