Je ta ukrep glede pokojnine krivičen?

Vdovsko pokojnino po možu, 70 odstotkov njegove pokojnine, sem začela prejemati po njegovi smrti leta 2023. Istočasno sem prenehala prejemati lastno pokojnino. Ugotavljam, da od januarja 2026 velja novi zakon, po katerem se je vdovska pokojnina povečala s 70 na 75 oziroma na 80 odstotkov. Zdi se mi krivično, ker v ta zakon nismo zajeti vsi upravičenci do vdovskih pokojnin, ampak samo tisti, ki so postali vdovci po letu 2026. Prosim za vašo razlago.

Za tolmačenje zakonov oziroma njihovo razlago je pristojna le ustanova, ki je zakon sprejela in se morate zato za razlago obrniti na pravno službo Državnega zbora Republike Slovenije.

Kljub temu pa smo pregledali obstoječo zakonodajo in ugotovili naslednje, kot sledi:

S 1. januarjem 2026 je stopila v veljavo novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), ki prinaša pomembne izboljšave za vdovske pokojnine . Dvig se nanaša tako na novo uveljavljene pravice (smrt v letu 2026) kot tudi na obstoječe uživalce. Torej tudi vas.

Ključne spremembe vdovske pokojnine v letu 2026 pa so naslednje:

Povečanje odstotka za odmero: Vdovska pokojnina se v letu 2026 odmeri v višini 75 odstotkov od osnove (prej 70 odstotkov), v letu 2027 pa se bo dvignila na 80 odstotkov.

Dvig za obstoječe uživalce: Višji odmerni odstotki (75 odstotkov) se smiselno uporabljajo tudi za obstoječe uživalce, kar pomeni za približno 7,1 odstotka višjo odmero vdovske pokojnine v primerjavi z letom 2025.

(75 odstotkov) se smiselno uporabljajo tudi za obstoječe uživalce, kar pomeni za približno 7,1 odstotka višjo odmero vdovske pokojnine v primerjavi z letom 2025. Prehodno obdobje in starostna meja: V obdobju od 1. januarja 2026 do 31. decembra 2034 se postopoma dviguje starostna meja za pridobitev pravice do vdovske pokojnine, ki bo leta 2026 znašala 58 let (oziroma 53 let za čakalno dobo).

Zagotovljena vdovska pokojnina: Uživalci, ki so pravico pridobili do 31. 12. 2025, so deležni 4,2-odstotne uskladitve, zagotovljena vdovska pokojnina pa od 1. 1. 2026 znaša 817,97 evra.

Iz zakonodaje po našem mnenju izhaja, da bi morali prejeti povišan odstotek tudi obstoječi uživalci vdovskih pokojnin. Če vam tega ne priznajo, gre za kršitev enakosti pred zakonom, ki ga obravnava Ustava republike Slovenije v členu 14.

Predlagamo vam, da se obrnete na ZPIZ in zahtevate dodatno uskladitev. V primeru zavrnitve pa so vam odprte ustrezne pravne poti, kot je pritožba na ministrstvo ter morda še tožba na upravno sodišče.

Pravnik na dlani