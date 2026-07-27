Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pravnik na dlani

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Pravnik na dlani Pravni nasvet Pravni nasvet najemna pogodba najemnina

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 4.00

5 ur, 48 minut

Kako preprečiti nočno moro vsakega najemodajalca?

Avtor:
Pravnik na dlani

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
pravnik-na-dlani-najemnina

V bližnji prihodnosti nameravam v hiši dolgoročno oddati stanovanje, veliko 80 kvadratnih metrov. Najemno pogodbo bi naredili pri notarju. Skrbi me, da ob morebitnem neplačevanju stroškov ali najemnine tega ne bomo mogli izterjati oz. da bomo morali najemodajalcu najti drugo stanovanje. Kako se zavarovati, da se takšne stvari ne bi zgodile in vlekle več let? Najemnik ima začasno bivališče – kako preprečiti upravni enoti, da ta brez vednosti lastnika začasno spremeni v stalno prebivališče?

Za dolgoročni najem stanovanja (80 m² v hiši) priporočamo sklenitev najemne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Z njim se boste najučinkoviteje zavarovali za primer neplačila najemnine. Takšna oblika najemne pogodbe vam omogoča izvršbo na premoženje najemnika brez poprejšnje vložitve tožbe.

Morebitno neplačilo najemnine si lahko zavarujete tudi s primerno visoko varščino, ki vam jo najemnik izroči ob sklenitvi pogodbe.

V primeru neplačila obveznosti iz najemne pogodbe Stanovanjski zakonik ne zahteva, da bi moral najemodajalec najemniku ob odpovedi pogodbe iskati drugo primerno stanovanje. Ta obveznost velja samo, če najemodajalec odpoveduje pogodbo iz tako imenovanih nekrivdnih razlogov.

Najemnik lahko sam prijavi začasno ali stalno prebivališče na upravni enoti na podlagi najemne pogodbe (ali vašega soglasja). Kot lastnik mu tega ne morete prepovedati, saj je to njegova dolžnost. Imate pa možnost, da po poteku najemnega razmerja pri upravni enoti sprožite ustrezne postopke za ugotavljanje dejanskega prebivališča, če še vedno ostaja prijavljen na vašem naslovu.

Ker pa je najemnik po naši zakonodaji (upravičeno) relativno dobro varovan, je vedno priporočljivo preveriti, s kom sklepate najemno pogodbo. Poleg tega je na začetku priporočljivo sklepanje najemnih pogodb za določen čas z možnostjo podaljšanja.

Pravnik na dlani

       

Pravnik na dlani Pravni nasvet Pravni nasvet najemna pogodba najemnina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.