Kako preprečiti nočno moro vsakega najemodajalca?

V bližnji prihodnosti nameravam v hiši dolgoročno oddati stanovanje, veliko 80 kvadratnih metrov. Najemno pogodbo bi naredili pri notarju. Skrbi me, da ob morebitnem neplačevanju stroškov ali najemnine tega ne bomo mogli izterjati oz. da bomo morali najemodajalcu najti drugo stanovanje. Kako se zavarovati, da se takšne stvari ne bi zgodile in vlekle več let? Najemnik ima začasno bivališče – kako preprečiti upravni enoti, da ta brez vednosti lastnika začasno spremeni v stalno prebivališče?

Za dolgoročni najem stanovanja (80 m² v hiši) priporočamo sklenitev najemne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Z njim se boste najučinkoviteje zavarovali za primer neplačila najemnine. Takšna oblika najemne pogodbe vam omogoča izvršbo na premoženje najemnika brez poprejšnje vložitve tožbe.

Morebitno neplačilo najemnine si lahko zavarujete tudi s primerno visoko varščino, ki vam jo najemnik izroči ob sklenitvi pogodbe.

V primeru neplačila obveznosti iz najemne pogodbe Stanovanjski zakonik ne zahteva, da bi moral najemodajalec najemniku ob odpovedi pogodbe iskati drugo primerno stanovanje. Ta obveznost velja samo, če najemodajalec odpoveduje pogodbo iz tako imenovanih nekrivdnih razlogov.

Najemnik lahko sam prijavi začasno ali stalno prebivališče na upravni enoti na podlagi najemne pogodbe (ali vašega soglasja). Kot lastnik mu tega ne morete prepovedati, saj je to njegova dolžnost. Imate pa možnost, da po poteku najemnega razmerja pri upravni enoti sprožite ustrezne postopke za ugotavljanje dejanskega prebivališča, če še vedno ostaja prijavljen na vašem naslovu.

Ker pa je najemnik po naši zakonodaji (upravičeno) relativno dobro varovan, je vedno priporočljivo preveriti, s kom sklepate najemno pogodbo. Poleg tega je na začetku priporočljivo sklepanje najemnih pogodb za določen čas z možnostjo podaljšanja.

Pravnik na dlani