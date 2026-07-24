Oseba iz tujine bi dvignila denar z mojega računa. Kaj storiti?

Kako pooblastiti osebo iz tujine za dvig gotovine na bančnem računu v Sloveniji?

Pooblastiti osebo iz tujine za dvig gotovine (ali drugo razpolaganje) z vašega bančnega računa v Sloveniji je mogoče s pooblastilom (pooblastilo za razpolaganje s sredstvi na računu), vendar postopek zahteva pravilno overitev podpisa in izpolnjevanje morebitnih dodatnih pogojev pri vaši banki.

Banke v Sloveniji imajo svoje interne pravilnike, zato je najpomembnejši korak, da neposredno kontaktirate svojo banko (po telefonu, e-pošti ali prek njihove spletne strani) in preverite njihove natančne zahteve.

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