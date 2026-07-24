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Avtor:
Pravnik na dlani

Petek,
24. 7. 2026,
9.28

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Pravnik na dlani gotovina denar Pravni nasvet Pravni nasvet

Petek, 24. 7. 2026, 9.28

1 ura, 24 minut

Oseba iz tujine bi dvignila denar z mojega računa. Kaj storiti?

Avtor:
Pravnik na dlani

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
banka, denar, gotovina, evri | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Kako pooblastiti osebo iz tujine za dvig gotovine na bančnem računu v Sloveniji?

Pooblastiti osebo iz tujine za dvig gotovine (ali drugo razpolaganje) z vašega bančnega računa v Sloveniji je mogoče s pooblastilom (pooblastilo za razpolaganje s sredstvi na računu), vendar postopek zahteva pravilno overitev podpisa in izpolnjevanje morebitnih dodatnih pogojev pri vaši banki.

Banke v Sloveniji imajo svoje interne pravilnike, zato je najpomembnejši korak, da neposredno kontaktirate svojo banko (po telefonu, e-pošti ali prek njihove spletne strani) in preverite njihove natančne zahteve.

Pravnik na dlani

       

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