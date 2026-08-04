Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) je po odločitvi ustavnega sodišča glede referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije izrazilo obžalovanje, da se uveljavitev zakona zamika. Po njihovem mnenju gre za pomemben korak k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, nižjim javnofinančnim izdatkom in razbremenitvi plač zaposlenih.

V ZDS poudarjajo, da zastopajo več kot 900 podjetij in da pri svojih predlogih izhajajo iz prepričanja, da uspešno gospodarstvo ni mogoče brez zadovoljnih zaposlenih. Ob tem opozarjajo na visoke davčne in administrativne obremenitve, ki po njihovih navedbah zmanjšujejo sredstva, namenjena plačam.

Po oceni združenja so plače v Sloveniji močno obremenjene z davki in prispevki, zaradi česar zaposlenim ostane bistveno manjši delež zaslužka. Kot posledice navajajo zmanjševanje gospodarskega potenciala države ter nezadovoljstvo med zaposlenimi.

Prvi korak k spremembam

V združenju zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vidijo kot prvi korak k spremembam na področju gospodarstva in delovanja države. Menijo, da so potrebni ukrepi za zmanjšanje administrativnih bremen in učinkovitejše upravljanje javnih financ.

Spomnili so tudi, da so marca letos predstavili deset razvojnih predlogov, med katerimi je ena ključnih zahtev zmanjšanje obsega države oziroma večja učinkovitost javnega sektorja.

Pričakujejo hitro uveljavitev zakona

Ker je vlada zakon označila kot interventni ukrep, v ZDS pričakujejo, da bo tudi njegovo uveljavljanje hitro. Po njihovem mnenju razmere v gospodarstvu zahtevajo takojšnje ukrepanje, zakon pa vidijo kot prvega v nizu ukrepov za izboljšanje gospodarskega okolja v Sloveniji.

Generalni sekretar ZDS Miro Smrekar je ob tem poudaril, da država po njihovem mnenju potrebuje večjo učinkovitost, manj administrativnih ovir in ukrepe, ki bodo prispevali k večji konkurenčnosti gospodarstva ter višji kupni moči zaposlenih.