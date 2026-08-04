Grožnje razkrile nevarno skrivališče v Mostah: kriminalisti zasegli več kosov orožja in drogo #foto

Ljubljanski kriminalisti so preiskali kazniva dejanja z elementi nasilja s področja prepovedanih drog, ponarejenih listin in orožja na območju ljubljanskih Most. Povod za preiskavo je bila prijava zaradi suma kaznivega dejanja groženj in nasilništva. Zasegli so več kosov orožja in prepovedano drogo, osumljenec pa je že v priporu.

Kriminalisti Policijske postaje Ljubljana Moste Policijske uprave Ljubljana so na podlagi prijave opravili več razgovorov, zbrali obvestila in s tem potrdili utemeljene sume storitve več kaznivih dejanj, je v izjavi za javnost pojasnila Špela Škoporc z ljubljanske policijske uprave.

Po pobudi za hišni preiskavi na podlagi vseh zbranih obvestil je okrožno državno tožilstvo odredbo izdalo in kriminalisti so se lotili skrbno načrtovane in usklajene akcije.

Poleg orožja še kokain in konoplja

Pri eni hišni preiskavi so policisti našli in zasegli vojaško polavtomatsko ostrostrelno puško, pištolo z odstranjenimi identifikacijskimi oznakami, več kosov streliva ter druge predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek. Med zaseženimi predmeti je bila tudi ponarejena javna listina.

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Pri opravljenih hišnih preiskavah so policisti prav tako odkrili in zasegli skoraj dva kilograma kokaina ter več kot kilogram konoplje. Poleg prepovedanih drog so zasegli tudi pripomočke, ki se uporabljajo pri pripravi in distribuciji drog. Med njimi so vakuumski aparat, precizna digitalna tehtnica in drugi pripomočki za pakiranje ter pripravo prepovedanih drog za nadaljnjo prodajo. Tovrstni predmeti so pomembni dokazi v kazenskem postopku, saj skupaj z drugimi ugotovljenimi okoliščinami kažejo na sum preprodaje prepovedanih drog, so pojasnili pri policiji.

Osumljencu, 51-letnemu državljanu Slovenije, so odredili pridržanje in ga pripeljali pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.