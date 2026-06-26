Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pravnik na dlani

Petek,
26. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
igrala restavracija kričanje Pravni nasvet Pravni nasvet

Petek, 26. 6. 2026, 4.00

6 ur, 59 minut

Pravnik na dlani

Napihljiva igrala, baloni, kričanje, vonjave po hrani ... Lahko zahtevamo odstranitev?

Avtor:
Pravnik na dlani

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Napihljiva igrala | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Sosed ima velika napihljiva igrala, balone, grad za otroke, kjer otroci zelo glasno kričijo in skačejo. Zraven ima restavracijo, ki je od nas oddaljena okoli sto metrov. Do nas prihaja vonj po hrani, in to vsak dan, sploh pa ob vikendih. Pritožbe so že vložene na občino, inšpektorat, a se že eno leto nič ne premakne. Ali imamo sosedi pravico do tega, da se umaknejo igrala – zaradi kršenja javnega reda v naselju ter zaradi vonjav in hrupa, ki ga povzročajo restavracija, avtomobili, avtokamping, motorji … Lastnik ima vse postavljeno na črno. Ker gre za črno gradnjo, plačuje kazni, vendar obrat še vedno dalje.

Spoštovani, medsosedska razmerja ureja Stvarnopravni zakonik, in sicer v več poglavjih.

V 4. Oddelku v členih 73. in dalje ureja in določa pravila sosedskega prava.

V členu 73. je določena prepoved medsebojnega vznemirjanja. Lastniki sosednjih nepremičnin morajo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo.

Naslednji člen, ki pride za vas v poštev, je člen 75: Prepovedane imisije. Ena vrsta imisij sta tudi hrup in smrad (vonj).

Glede na vaše navedbe vam odsvetujemo, da sami posegate v lastnino soseda in umaknete igrala, saj bi lahko to pomenilo vaše kršitve javnega reda in miru ter morebitne druge sodne postopke zoper vas.

Napisali ste, da ste že vložili več zahtev za postopke na različne inšpekcije, ki niso obrodile nekih rezultatov. Inšpekcije delajo po svojem razporedu in so časovno gledano počasne, saj mine veliko časa, preden pride do ukrepov.

Preostane vam klicanje policije zaradi kršitve javnega reda in miru ter zasebna civilna tožba, bodisi zaradi imisij (hrup in smrad) ter oviranja vaše mirne lastninske pravice. V taki tožbi lahko zahtevate različne načine omejitev soseda, tudi prepovedi obratovanja, saj nima dovoljenj za obratovanje. Lahko zahtevate tudi plačilo škod ali kot zmanjšanje vrednosti vaše nepremičnine zaradi ravnanj soseda ali kaj drugega. Taki postopki pa so relativno dolgi in je vso škodo potrebno dokazati.

Svetujemo vam, da se obrnete ali na odvetnika ali na našo pravno pomoč PND.

Pravnik na dlani

   

igrala restavracija kričanje Pravni nasvet Pravni nasvet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.