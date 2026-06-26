Napihljiva igrala, baloni, kričanje, vonjave po hrani ... Lahko zahtevamo odstranitev?

Sosed ima velika napihljiva igrala, balone, grad za otroke, kjer otroci zelo glasno kričijo in skačejo. Zraven ima restavracijo, ki je od nas oddaljena okoli sto metrov. Do nas prihaja vonj po hrani, in to vsak dan, sploh pa ob vikendih. Pritožbe so že vložene na občino, inšpektorat, a se že eno leto nič ne premakne. Ali imamo sosedi pravico do tega, da se umaknejo igrala – zaradi kršenja javnega reda v naselju ter zaradi vonjav in hrupa, ki ga povzročajo restavracija, avtomobili, avtokamping, motorji … Lastnik ima vse postavljeno na črno. Ker gre za črno gradnjo, plačuje kazni, vendar obrat še vedno dalje.

Spoštovani, medsosedska razmerja ureja Stvarnopravni zakonik, in sicer v več poglavjih.

V 4. Oddelku v členih 73. in dalje ureja in določa pravila sosedskega prava.

V členu 73. je določena prepoved medsebojnega vznemirjanja. Lastniki sosednjih nepremičnin morajo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo.

Naslednji člen, ki pride za vas v poštev, je člen 75: Prepovedane imisije. Ena vrsta imisij sta tudi hrup in smrad (vonj).

Glede na vaše navedbe vam odsvetujemo, da sami posegate v lastnino soseda in umaknete igrala, saj bi lahko to pomenilo vaše kršitve javnega reda in miru ter morebitne druge sodne postopke zoper vas.

Napisali ste, da ste že vložili več zahtev za postopke na različne inšpekcije, ki niso obrodile nekih rezultatov. Inšpekcije delajo po svojem razporedu in so časovno gledano počasne, saj mine veliko časa, preden pride do ukrepov.

Preostane vam klicanje policije zaradi kršitve javnega reda in miru ter zasebna civilna tožba, bodisi zaradi imisij (hrup in smrad) ter oviranja vaše mirne lastninske pravice. V taki tožbi lahko zahtevate različne načine omejitev soseda, tudi prepovedi obratovanja, saj nima dovoljenj za obratovanje. Lahko zahtevate tudi plačilo škod ali kot zmanjšanje vrednosti vaše nepremičnine zaradi ravnanj soseda ali kaj drugega. Taki postopki pa so relativno dolgi in je vso škodo potrebno dokazati.

Svetujemo vam, da se obrnete ali na odvetnika ali na našo pravno pomoč PND.

Pravnik na dlani