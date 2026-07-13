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Avtor:
Pravnik na dlani

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
hiša hiša dedovanje Pravnik na dlani

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 4.00

5 ur, 27 minut

Pravnik na dlani

Po dedovanju prodajamo hišo. Kateri davki me čakajo?

Avtor:
Pravnik na dlani

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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novogradnja, hiša | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Po mamini smrti leta 2025 sem podedovala njeno polovico hiše. V sklepu dedovanja je bil mamin del ocenjen na 42.920 evrov. Leta 2002 sva z zdaj nekdanjim možem (ločena leta 2017) postala oba četrtinska lastnika hiše. V hišo sva vlagala, spodaj naredila stanovanje, podkleteno garažo, nato se je nekdanji mož odselil. S sinom sem ostala sama. Imam stalno prebivališče od leta 2002 in tam tudi dejansko stanujem. Zdaj smo se hišo odločili prodati in ob prodaji sva zavezanca za 2-% DPN. Zanima me polovica hiše, ki sem jo podedovala po mamini smrti. Ali sem upravičena oprostitve 25-% dohodnine od dobička iz kapitala? Hvala vam za odgovor.

Odgovor na vaše vprašanje se skriva v 96. členu ZDoh-2.

Za stanovanjsko hišo (z največ dvema stanovanjema in pripadajočim zemljiščem) dohodnine od dobička iz kapitala ne plačate, če:

· ste imeli v hiši prijavljeno stalno prebivališče,

· ste tam dejansko bivali vsaj zadnja tri leta pred prodajo,

· hiše (ali dela) niste oddajali v najem in je niste uporabljali za opravljanje dejavnosti (poslovni del se izloči).

Triletni rok za polovični delež po mami začne teči z dnem njene smrti, saj ste takrat postali njegova lastnica. Po treh letih od pridobitve maminega deleža boste tako ob izpolnjevanju preostalih pogojev oproščeni plačila dohodnine od dobička iz kapitala. 

Pravnik na dlani

       

hiša hiša dedovanje Pravnik na dlani
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