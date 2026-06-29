Stric je umrl, ni imel otrok. Žena je še živa. Ali nečakom pripada nujni delež?

Spoštovani! Stric je umrl. Ni imel otrok. Žena še živi. Sprva je z oporoko vse prepisal nanjo, pred smrtjo pa je vse zapustil ženinemu nečaku. Na prvo obravnavo smo bili poklicani tudi nečaki in nečakinja po umrlem bratu, saj otrok nima, starši niso več živi, ena sestra še živi. Zdaj je sodnica dala oklic, če se bo kdo še prijavil za dedovanje. Zanima me, ali sem kot nečakinja z odločbo zavoda za zaposlovanje trenutno nezaposljiva, zaradi bolezni v postopku invalidske komisije upravičena do nujnega deleža. Kdaj sodnici predložiti dokumente, če sem upravičena? Kjer berem, piše, da nečaki nismo upravičeni, ker je veljavna oporoka. Iskrena hvala za nasvet.

Spoštovani,

kot nečakinja nimate položaja nujnega dediča po Zakonu o dedovanju. Če bo nastopilo oporočno dedovanje, na podlagi katerega bo premoženje po oporoki dobil ženin nečak, bo nujni delež po zapustniku lahko uveljavljala le njegova žena. Če bi bila oporoka iz kakršnegakoli razloga razveljavljena in bi nastopilo dedovanje po zakonu, pa bi lahko dedovali skupaj z zapustnikovo ženo na podlagi vstopne pravice po vašem prej umrlem staršu, ki je bil sorodstveno povezan s stricem.

Nujni delež se sicer uveljavlja najkasneje na zapuščinski obravnavi, kasneje pa le še s tožbo.

Pravnik na dlani