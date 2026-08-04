V ukrajinskem napadu z dronom na industrijsko cono v kraju Čehov v bližini Moskve je umrlo pet ljudi, je danes sporočil guverner moskovske regije Andrej Vorobjov. Tarča Kijeva je bilo znova tudi podjetje Wildberries. Ruski nočni napadi so medtem v Ukrajini zahtevali štiri smrtne žrtve, so sporočile oblasti v napadenih regijah.

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8.15 Medsebojni napadi Ukrajine in Rusije zahtevali žrtve

8.15 Medsebojni napadi Ukrajine in Rusije zahtevali žrtve

"V industrijski coni Novoselki je po napadu z dronom izbruhnilo več požarov," je na omrežju Telegram zapisal Vorobjov. Po njegovih besedah so gasilci že pogasili večji požar, ki je izbruhnil v enem od skladišč. Dodal je, da je po prvih informacijah v napadu umrlo pet ljudi, še šest je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V leningrajski regiji na severozahodu je napad z droni zanetil požar v logističnem centru spletnega trgovca Wildberries v kraju Krasni Bor, so danes zjutraj na Telegramu sporočili iz podjetja.

Po navedbah guvernerja Aleksandra Drozdenka so nad regijo ob tem sestrelili 17 dronov, na lokaciji podjetja pa je nastala škoda. V napadu na skladišče je bila ranjena ena oseba, je dodal.

O smrtnih žrtvah po ruskih napadih poročajo tudi iz Ukrajine. Vodja vojaške uprave v regiji Sumi Oleg Grigorov je na Telegramu sporočil, da so tam življenje izgubili dva otroka in starejša ženska ter da je civilno infrastrukturo v mestu zadelo šest vodenih bomb.

V napadu na pristaniško mesto Nikolajev na jugu je medtem po podatkih tamkajšnjih oblasti umrla starejša ženska, navaja AFP.