Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pravnik na dlani

Petek,
3. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Pravnik na dlani

Petek, 3. 7. 2026, 4.00

6 ur, 34 minut

Pravnik na dlani

Ali mora lastnik pisarne z ločenim vhodom plačevati stroške upravljanja stavbe?

Avtor:
Pravnik na dlani

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
dvigalo | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Imam pisarno v stanovanjskem bloku z zunanjim posebnim vhodom, zato skupnega vhoda ne uporabljam. Ali sem tudi v tem primeru dolžan povrniti stroške za čiščenje skupnih prostorov, skupne elektrike vzdrževanja dvigala itn.?

Kot lastnik pisarne (poslovnega prostora) v stanovanjskem bloku z vzpostavljeno etažno lastnino ste načeloma dolžni prispevati k stroškom vzdrževanja in upravljanja skupnih delov stavbe, tudi če imate ločen zunanji vhod in ne uporabljate skupnega vhoda, stopnišča ali dvigala.

Zakonska podlaga (etažna lastnina)

Na podlagi določil Stvarnopravnega zakonika (SPZ) je etažna lastnina sestavljena iz lastnine na posameznem delu stavbe (v tem primeru vaša pisarna) in solastnine na skupnih delih stavbe (hodniki, fasada, streha, jaški, dvigala, zunanje stene itd.). Vsi etažni lastniki (tudi lastniki poslovnih prostorov) so dolžni prispevati k stroškom, ki izvirajo iz stavbe, sorazmerno s svojim solastniškim deležem (običajno glede na površino posameznega dela v kvadratnih metrih).

Ločen vhod te obveznosti ne izključi popolnoma, ker gre za strukturne in skupne elemente, ki koristijo celotni stavbi.

Kljub temu pa se lahko obratovalni stroški, ki dejansko ne nastajajo zaradi vaše pisarne (npr. čiščenje stopnišča, ki ga ne uporabljate), delijo drugače. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb dopušča, da se za fizično ločene prostore (kot je vaša pisarna z zunanjim vhodom) upošteva dejanska uporaba.

Če je vaša pisarna res popolnoma ločena, lahko od upravnika zahtevate, da se vaši stroški prilagodijo dejanski uporabi (npr. nižji delež za čiščenje in dvigalo).

Za rezervni sklad in vzdrževalna dela na stavbi pa izjeme praktično ni.

Pravnik na dlani

      

Pravnik na dlani
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.