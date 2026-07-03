Ali mora lastnik pisarne z ločenim vhodom plačevati stroške upravljanja stavbe?

Imam pisarno v stanovanjskem bloku z zunanjim posebnim vhodom, zato skupnega vhoda ne uporabljam. Ali sem tudi v tem primeru dolžan povrniti stroške za čiščenje skupnih prostorov, skupne elektrike vzdrževanja dvigala itn.?

Kot lastnik pisarne (poslovnega prostora) v stanovanjskem bloku z vzpostavljeno etažno lastnino ste načeloma dolžni prispevati k stroškom vzdrževanja in upravljanja skupnih delov stavbe, tudi če imate ločen zunanji vhod in ne uporabljate skupnega vhoda, stopnišča ali dvigala.

Zakonska podlaga (etažna lastnina)

Na podlagi določil Stvarnopravnega zakonika (SPZ) je etažna lastnina sestavljena iz lastnine na posameznem delu stavbe (v tem primeru vaša pisarna) in solastnine na skupnih delih stavbe (hodniki, fasada, streha, jaški, dvigala, zunanje stene itd.). Vsi etažni lastniki (tudi lastniki poslovnih prostorov) so dolžni prispevati k stroškom, ki izvirajo iz stavbe, sorazmerno s svojim solastniškim deležem (običajno glede na površino posameznega dela v kvadratnih metrih).

Ločen vhod te obveznosti ne izključi popolnoma, ker gre za strukturne in skupne elemente, ki koristijo celotni stavbi.

Kljub temu pa se lahko obratovalni stroški, ki dejansko ne nastajajo zaradi vaše pisarne (npr. čiščenje stopnišča, ki ga ne uporabljate), delijo drugače. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb dopušča, da se za fizično ločene prostore (kot je vaša pisarna z zunanjim vhodom) upošteva dejanska uporaba.

Če je vaša pisarna res popolnoma ločena, lahko od upravnika zahtevate, da se vaši stroški prilagodijo dejanski uporabi (npr. nižji delež za čiščenje in dvigalo).

Za rezervni sklad in vzdrževalna dela na stavbi pa izjeme praktično ni.

Pravnik na dlani