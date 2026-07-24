Mobing na delovnem mestu: preverite, ali ste tudi vi žrtev

Slabši odnosi med zaposlenimi, nesoglasja ali kritika nadrejenega so del številnih delovnih okolij. Vendar pa obstaja meja, ko običajni konflikti prerastejo v ravnanje, ki ga zakon opredeljuje kot trpinčenje na delovnem mestu . Kako prepoznati to mejo in kako ukrepati, če menite, da ste žrtev mobinga?

Ali gre res za mobing?

Mobing na delovnem mestu pomeni ponavljajoče se ali sistematično ravnanje, zaradi katerega se zaposleni znajde v ponižujočem, žaljivem ali zastrašujočem položaju. Enkraten prepir ali neprijeten pogovor še ne predstavljata mobinga. Ključnega pomena je, da se neprimerno vedenje ponavlja skozi daljše obdobje in vpliva na dostojanstvo ali dobrobit zaposlenega.

Takšno ravnanje se lahko kaže na različne načine. Nekateri zaposleni so deležni stalnega poniževanja pred sodelavci, drugi so namenoma izključeni iz pomembnih sestankov ali komunikacije, spet tretji se soočajo z neutemeljenimi očitki, širjenjem govoric ali dodeljevanjem nesmiselnih nalog. Skupna točka vseh primerov je, da ne gre za naključne dogodke, temveč za ponavljajoč se vzorec vedenja.

Kdaj ne moremo govoriti o mobingu?

Ni vsak neprijeten položaj v službi razlog za prijavo mobinga. Delodajalec ima pravico opozoriti zaposlenega na napake, ocenjevati njegovo delo in organizirati delovni proces. Prav tako posamezen spor med sodelavci ali nestrinjanje z odločitvami vodstva praviloma še ne pomeni trpinčenja.

Pri presoji je zato pomembno pogledati celotno dogajanje in ne zgolj posameznega dogodka. Če gre za običajno komunikacijo, pa čeprav neprijetno, praviloma ne gre za mobing. Če pa se žaljivo ravnanje ponavlja in postaja del vsakodnevnega delovnega okolja, je položaj lahko bistveno drugačen.

Kako ugotoviti, ali ste morda žrtev?

Na to vprašanje ni vedno preprostega odgovora. Dobro je razmisliti, ali se neprimerno ravnanje ponavlja že dlje časa, ali ste tarča vedno iste osebe ali skupine sodelavcev ter ali zaradi dogajanja občutite stres, tesnobo ali celo strah pred prihodom na delovno mesto.

Prav tako je lahko pomemben občutek, da vas nekdo namenoma izključuje iz kolektiva ali vas želi s pritiski pripraviti do tega, da bi delovno razmerje prekinili sami.

Zakaj je dokazovanje tako pomembno?

Pri primerih mobinga pogosto ni dovolj, da zaposleni pove, kaj se dogaja. Zato je priporočljivo čim prej začeti zbirati dokaze.

Koristna so elektronska sporočila, komunikacija prek različnih aplikacij, zapisniki sestankov, pričanja sodelavcev in drugi dokumenti, ki lahko pokažejo, da se je neprimerno ravnanje dejansko ponavljalo. Smiselno je tudi voditi lasten zapis dogodkov z datumi in kratkim opisom posameznih primerov.

Če so se zaradi mobinga pojavile zdravstvene težave, lahko pomembno vlogo odigra tudi zdravniška dokumentacija.

Foto: arhiv ponudnika

Kaj storiti, če sumite na mobing?

Če menite, da ste žrtev mobinga, je priporočljivo ukrepati čim prej. Najprej začnite zbirati dokaze in shranjevati vso pomembno komunikacijo. O dogajanju je smiselno pisno obvestiti delodajalca oziroma pristojno osebo v podjetju.

Če se razmere ne izboljšajo ali niste prepričani, kako ravnati, je priporočljivo poiskati pravni nasvet. Pravočasno ukrepanje je pogosto ključnega pomena za učinkovito zaščito pravic.

Ali lahko zahtevate odškodnino?

Če je trpinčenje dokazano in so zaradi njega nastale škodljive posledice, lahko zaposleni v določenih primerih uveljavlja tudi odškodnino. Ali je to mogoče v konkretnem primeru, je odvisno od okoliščin in razpoložljivih dokazov.

Zakaj ni dobro odlašati?

Veliko zaposlenih predolgo upa, da se bodo razmere uredile same od sebe. V praksi pa se takšno ravnanje pogosto nadaljuje ali celo stopnjuje. Zato je pomembno, da morebitne kršitve pravočasno prepoznate, začnete zbirati dokaze in se seznanite z možnostmi, ki jih imate za zaščito svojih pravic.

Pogosta vprašanja (FAQ)



Ali enkratno žaljenje pomeni mobing?

Ne. Posamezen dogodek praviloma še ne pomeni mobinga. Za trpinčenje je značilno ponavljajoče se ali sistematično ravnanje skozi daljše časovno obdobje.



Ali lahko mobing izvajajo tudi sodelavci?

Da. Mobing ni omejen le na odnos med nadrejenim in zaposlenim. Izvajajo ga lahko tudi sodelavci ali celo skupina zaposlenih.



Ali lahko mobing prijavim anonimno?

Možnosti prijave so odvisne od konkretnega postopka in pristojnega organa. Za učinkovito uveljavljanje pravic pa je običajno pomembno, da je primer podprt s konkretnimi dejstvi in dokazi.



Kaj storiti, če nimam dokazov?

Čeprav dokazov morda še nimate veliko, je priporočljivo začeti beležiti posamezne dogodke ter shranjevati vso komunikacijo. Če se neprimerno ravnanje nadaljuje, lahko takšna dokumentacija pomembno prispeva k dokazovanju.

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