Sosedov gnoj ob naši hiši zelo smrdi. Kaj lahko storimo?

Na meji, 12 metrov stran od naše hiše, sosed odlaga hlevski gnoj (kurji, prašičji). Seveda to zelo smrdi, sploh zdaj, ko je vroče. Okno od spalnice mora biti zaprto, ker neznosno smrdi. Soseda smo prosili, da ga odstrani, vendar do zdaj tega ni storil. Kaj naj storimo, da se temu izognemo?

Spoštovani, iz vašega vprašanja izhaja, da sosed z vonjem oziroma smradom škoduje vaši normalni rabi nepremičnine.

Stvarnopravni zakonik v členu 75. – Prepovedane imisije določa, da mora lastnik nepremičnine pri uporabi njegove nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izhajajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih sosedskih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter krajevne običaje običajna – prepovedana imisija.

Če ste soseda do zdaj le ustno opominjali, vam predlagam, da mu pošljete pisno opozorilo s priporočeno poštno pošiljko. V opozorilu ga pozovite, naj nemudoma odstrani gnoj in ga prestavi na drugo mesto, ter napišite, da ga boste v nasprotnem primeru prijavili inšpekcijskim službam. V vašem primeru menimo, da je pristojna okoljevarstvena inšpekcija.

Če učinka ne bo in sosed gnoja ne odstrani oziroma se inšpekcija ne odzove, pa vam preostane le zasebna civilna tožba zaradi motenja posesti. Pretiran smrad pomeni prepovedano imisijo in motenje posesti. Smrad mora presegati krajevno običajno mero, kot to določa člen 75. SPZ, ki smo ga predhodno navedli.

Pravnik na dlani