Od študentke do namestnice poslovodje: ko naključno študentsko delo postane nova karierna priložnost

Včasih se najboljše poti začnejo povsem naključno. Ko je Nives pred štirimi leti prvič prestopila prag Lidlove poslovalnice na Vrhniki, si ni predstavljala, da bo prav ta trgovina postala prostor njenega kariernega razvoja. Čeprav prej Lidla ni obiskovala, so jo povezana ekipa, spodbudno okolje in novi izzivi hitro pritegnili. Danes kot namestnica poslovodje daje zgled, da se z vestnostjo, radovednostjo in priložnostmi meje dosegljivega nenehno pomikajo navzgor.

Od dopoldanskih predavanj na fakulteti do popoldanske kave z Lidlovo ekipo

Usklajevanje študija in dela v trgovini zahteva dobro organizacijo, a kot pravi Nives, je ob fleksibilnosti, ki jo Lidl omogoča študentom, vse teklo gladko. "Dopoldneve sem preživljala na fakulteti, popoldneve pa v Lidlu," pojasnjuje. Ključni moment za lažje usklajevanje študija in dela je bila popoldanska kava v krogu sodelavcev, ki ji je vedno dala nov zagon.

Razvoj kariere in številne ugodnosti

Kot prelomnico na svoji karierni poti v Lidlu prepoznava dogodek Študent+. Lidl namreč redno organizira posebne dogodke za povezovanje in karierni razvoj svojih študentov, Nives pa to izkušnjo priporoča vsakemu ambicioznemu študentu, še posebno tistim, ki bi se kdaj želeli tudi redno zaposliti v Lidlu.

Foto: Pigac.si

"Tako spoznaš ozadje Lidla in vidiš, kako stvari zares potekajo. Sama sem lani na dogodku osvojila enomesečno pripravništvo, ki sem ga opravila na petih različnih področjih – v kadrovskem oddelku, področju revizije, v oddelku blagovnega načrtovanja v Lidlovem logističnem centru, službi za pomoč kupcem, nekaj časa pa sem spoznavala tudi delo dveh regionalnih vodij prodaje. Znanje, ki sem ga pridobila, je neprecenljivo – zdaj ga vsak dan uporabljam pri delu ter ga z veseljem prenašam na svoje sodelavce," je povedala.

Čeprav na začetku ni načrtovala dolgoročne kariere v trgovini, so jo ugodnosti podjetja in možnost razvoja lastnega potenciala prepričale, da se je odločila drugače. Vrhnika zanjo ni le delovno mesto, ampak "domači teren". Sodelavci, ki so, kot pravi sama, postali njena druga družina, so novico, da ostaja kot namestnica poslovodje, sprejeli z navdušenjem.

Nasvet za nove študente, ki si želijo pridružiti Lidlovi ekipi

Tistim, ki svojo pot šele začenjajo, Nives svetuje, naj se ne ustrašijo novih izzivov. "Začetki so vedno polni novih informacij in vtisov, a to je hkrati najbolj vznemirljiv del poti, ko vsak dan spoznaš nekaj novega," se spominja svojih začetkov. Nove študente pa spodbuja z navdihom: "Verjemite vase, bodite radovedni in prinesite svojo energijo. V pravem okolju in z ekipo, ki ti stoji ob strani, lahko dosežeš veliko več, kot si predstavljaš!"

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Foto: Guliverimage

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