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Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
4. 6. 2026,
23.10

Osveženo pred

57 minut

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Luka Talan Lopatič Bor Artnak tenis turnir presenečenje zmaga

Četrtek, 4. 6. 2026, 23.10

57 minut

Luka Talan Lopatič na Kodeljevem presenetil Bora Artnaka

Avtor:
R. Sp.

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Luka Talan Lopatič | Luka Talan Lopatič je presenetil Bora Artnaka in po maratonskem boju prišel do zmage. | Foto Teniška zveza Slovenije

Luka Talan Lopatič je presenetil Bora Artnaka in po maratonskem boju prišel do zmage.

Foto: Teniška zveza Slovenije

Na mednarodnem teniškem turnirju ITF M15 v Ljubljani je za največjo zgodbo dneva poskrbel komaj 18-letni Luka Talan Lopatič. Mladi Slovenec je v osmini finala po maratonskem dvoboju s 6:3, 5:7 in 6:3 premagal Bora Artnaka, trenutno najvišjeuvrščenega slovenskega igralca na lestvici ATP.

Luka Talan Lopatič je na Kodeljevem ugnal precej višje postavljenega Bora Artnaka, drugega nosilca turnirja in 445. igralca sveta. Dvoboj je trajal dve uri in 39 minut, mladi Slovenec pa je po izgubljenem drugem nizu v odločilnem znova prevzel pobudo ter prišel do odmevne zmage.

Za Lopatiča je bil to že drugi zahteven obračun dneva. V prvem krogu je po dveh urah in 43 minutah z 2:6, 6:1 in 7:5 premagal Nika Mikoviča, nato pa slabi dve uri pozneje odigral nov dvoboj in se prebil med najboljših osem.

V četrtfinalu kar štirje Slovenci

Turnir na Kodeljevem bo imel v četrtfinalu močan slovenski pridih. Poleg Lopatiča so se med najboljših osem prebili še Aljaž Jeran, Vid Mohar in Jan Kupčič.

Lopatiča v petkovem četrtfinalu čaka slovenski obračun z Jeranom, kar pomeni, da bo imel domači tenis najmanj enega predstavnika v polfinalu. Mohar se bo pomeril z Bolgarom Yanakijem Milevom, Kupčiča pa čaka Italijan Alexander Weis.

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