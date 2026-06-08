Stranka Resni.ca na čelu s poslanko Katjo Kokot predlaga nov zakon

Poslanci Resnice s prvopodpisano Katjo Kokot so v DZ vložili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero želijo jasneje razmejiti tržno veterinarsko dejavnost od javne. Kot so zapisali, predlog novele, ki so ga v DZ poslali po skrajšanem postopku, hkrati krepi varstvo stroke in preprečuje mazaštvo v veterini.

Obstoječa ureditev je po oceni predlagateljev prekomerno vezana na sistem javne veterinarske službe in koncesij. "Takšna ureditev omejuje razvoj veterinarske dejavnosti na trgu, zmanjšuje konkurenčnost in otežuje ustanavljanje novih veterinarskih ambulant, bolnic, klinik oz. drugih oblik opravljanja veterinarske dejavnosti," so zapisali.

Predlog Resnice odpravlja avtomatično in splošno vezanost opravljanja veterinarske dejavnosti na javno veterinarsko službo v primerih, ko za takšno omejitev ni neposrednega javnega interesa.

Kaj zakon pomeni za zasebnnike

Zasebni izvajalci veterinarske dejavnosti bi lahko opravljali veterinarske storitve na trgu, vendar bi bili še naprej zavezani spoštovanju vseh predpisov s področja veterinarstva, zdravja živali, zaščite živali, zdravil, varne hrane, identifikacije in registracije živali, sledljivosti, vodenja evidenc, poročanja in prijavljanja bolezni živali, so dodali v stranki.

Poslanci Resnice s prvopodpisano Katjo Kokot so v DZ vložili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero želijo jasneje razmejiti tržno veterinarsko dejavnost od javne. Foto: Shutterstock

Predlog zakona hkrati krepi varstvo stroke in preprečevanje mazaštva v veterini, so prepričani v Resnici. Določa register zasebnih izvajalcev veterinarske dejavnosti, ki ga vodi Veterinarska zbornica Slovenije. "Vpis v register omogoča pregleden nadzor nad tem, da tržno veterinarsko dejavnost opravljajo izvajalci, ki izpolnjujejo zakonske in strokovne pogoje," so dodali.

Predlog zakona dopolnjuje tudi prekrškovne določbe za primere, ko se veterinarske dejavnosti opravljajo zunaj veterinarske organizacije oziroma zasebnega izvajalca veterinarske dejavnosti, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ali kadar se opravljajo v lastnem imenu, za lasten račun ali s sredstvi, ki niso del registrirane oziroma verificirane veterinarske dejavnosti.