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Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
21.00

Osveženo pred

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Natisni članek
Christian Eriksen danska nogometna reprezentanca

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 21.00

1 ura, 15 minut

Spodbujevalnik je storil, kar je moral

Christian Eriksen: Počutim se dobro, okrevanje se je že začelo

Avtor:
M. P.

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Christian Eriksen | Christian Eriksen | Foto Guliverimage

Christian Eriksen

Foto: Guliverimage

Christian Eriksen, ki se je zgrudil na nedeljski tekmi med Dansko in Ukrajino, je zapustil bolnišnico. V zapisu, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, sporoča, da se osredotoča na okrevanje in odhaja z družino na počitnice. Nogomet bo nekaj časa igral le z otroki.

Christian Eriksen
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Danski nogometaš Christian Eriksen je pred petimi leti na tekmi evropskega prvenstva doživel srčni zastoj, reševalci so ga oživljali na zelenici. Po vsaditvi srčnega spodbujevalnika se je leta 2022 vrnil na nogometna igrišča in normalno igral do nedeljske prijateljske tekme. 

Zgodilo se je na nedeljski prijateljski tekmi. | Foto: Reuters Zgodilo se je na nedeljski prijateljski tekmi. Foto: Reuters "Rad bi vam sporočil, da sem v redu in sem že doma z družino. Lahko si predstavljate, da je bil tako zame kot za mojo družino šok, ko se je sprožil spodbujevalnik. A rad bi vsem zagotovil, da je šlo za povsem drugačno situacijo kot leta 2021. Počutim se dobro, okrevanje se je že začelo," je Eriksen zapisal na družbenih omrežjih. Zahvalil se je zdravnikom na tekmi in v bolnišnici ter poudaril, da je spodbujevalnik naredil prav tisto, zaradi česar ga ima. "Zavaruje me, ko ga potrebujem."

"Zdaj sem se osredotočil na okrevanje in preživljanje časa z družino, s katero odhajamo na počitnice. Nogomet bom igral z otroki," je še zapisal. Z dansko reprezentanco se sicer ni uvrstil na letošnje svetovno prvenstvo.

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