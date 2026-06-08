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Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
14.56

Osveženo pred

1 ura, 37 minut

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Thermometer Blue 2,52

Natisni članek

Natisni članek
sladoled Italija Rim

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 14.56

1 ura, 37 minut

Turistična past: za dva sladoleda sta odštela 44 evrov

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 2,52
sladoled | Foto Nicole Ann/Facebook

Foto: Nicole Ann/Facebook

Ameriški par je med obiskom Rima doživel neprijetno presenečenje, ko so jima v znani sladoledarni Don Nino, le nekaj korakov stran od znamenitega trga Piazza Navona, za dve kepici sladoleda zaračunali 44 evrov.

Američanka Nicole Ann je skupaj z možem pred dnevi obiskala italijansko prestolnico. Med ogledovanjem znamenitosti sta si privoščila tudi sladoled in doživela neprijetno presenečenje. Osvežila sladica ju je drago stala, za dve porciji sta namreč odštela kar 44 evrov. 

Nicole Ann je račun in fotografijo pregrešno dragega sladoleda objavila v skupini na Facebooku, kjer popotniki delijo potovalne nasvete o Rimu, in jim svetovala, naj se sladoredarni Don Nino raje izognejo.  Sladoled na fotografiji je stal 22 evrov. | Foto: Nicole Ann/Facebook Sladoled na fotografiji je stal 22 evrov. Foto: Nicole Ann/Facebook

Z možem sta naročila dva sladoleda v lončku, vsak po tri kepice. "Natakarica je nato začela dodajati dodatke, kot so cannoli in macroni. Ker jih nisva naročila, sva predvidevala, da so zastonj," je opisala Nicole Ann. Sprva je mislila, da je cena 14 evrov, šele ko je pogledala račun, je ugotovila, da je znesek precej višji. Natakarica jima je zaračunala dve veliki porciji sladoleda, vsaka je stala po 12 evrov, in dodatke, ki so skupaj stali 20 evrov. 

Kot je zapisala, gre za opozorilo drugim turistom in izkušnjo označila za "turistično past", čeprav je poudarila, da nima namena oporekati plačilu in priznala, da bi morala pred naročilom natančneje preveriti cene. Dodala je, da med potovanjem po Italiji še nikoli ni naletela na tako visoke cene sladoleda.

Pod njenim zapisom so se zvrstili številni komentarji. Medtem ko so nekateri uporabniki izrazili podporo ameriškemu paru, so drugi poudarili, da so v bližini turističnih znamenitosti cene pogosto višje. 

sladoled Italija Rim
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