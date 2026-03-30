Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Ponedeljek,
30. 3. 2026,
7.32

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Jiri Lehečka Jannik Sinner Miami ATP teniški globus

Teniški globus, 29. marec

Podvig Sinnerja, to je nazadnje uspelo velikemu Federerju!

Jannik Sinner | Jannik Sinner je zmagovalec teniškega spektakla v Miamiju. | Foto Reuters

Italijanski zvezdnik Jannik Sinner je zmagovalec mastersa v Miamiju. S tem je postal osmi tenisač v zgodovini ter prvi po Švicarju Rogerju Federerju (2017), ki je osvojil tako imenovani sončni dvojček v kombinaciji s slavjem v Indian Wellsu. V finalu Miamija je premagal Čeha Jirija Lehečko s 6:4, 6:4.

Oba 24-letnika sta do finala prišla s sijajno statistiko. Jannik Sinner je prav na turnirju v Miamiju postal rekorder po številu zaporednih osvojenih nizov na mastersih in tudi do finala ni oddal niza, Jiri Lehečka pa do zadnjega obračuna na turnirju ni oddal niti lastne servisne igre.

Toda v finalu je Sinner že v tretji igri prekinil Čehov niz in mu odvzel servis, kar je bilo v izenačenem začetku dovolj za slavje v prvem nizu.

Osmi v zgodovini s sončnim dvojčkom

Dvoboj je na začetku drugega za uro in pol prekinil dež, po vrnitvi pa se razmerje na igrišču ni posebej spremenilo. Italijan je imel še naprej več priložnosti za odvzem servisa, v svoji nameri pa je uspel v deveti igri ter kasneje mirno zaključil dvoboj.

Jannik Sinner je v finalu v dveh nizih ugnal češkega izzivalca Jirija Lehečko. | Foto: Reuters

Za Južnega Tirolca je to sedmi naslov na turnirjih serije masters in tretji zaporedni po lanskem Parizu in Indian Wellsu pred dvema tednoma. Prav z zmagama na slednjem in v Miamiju je postal osmi v zgodovini s sončnim dvojčkom.

To mu je uspelo po Američanih Jimu Courieru (1991), Michaelu Changu (1992), Petu Samprasu (1994) in Andreju Agassiju (2001) ter Čilencu Marcelu Riosu (1998), Švicarju Rogerju Federerju (2005, 2006, 2017) in Srbu Novaku Đokoviću (2011, 2014, 2015, 2016). Je pa Sinner prvi v zgodovini, ki je dvojček osvojil brez izgubljenega niza.

Sinner: To je zelo poseben trenutek

Z Belorusinjo Arino Sabalenka sta oba v istem letu osvojila sončni dvojček, to je leta 2016 uspelo Đokoviću in še eni Belorusinji Viktoriji Azarenki.

Italijan je prvi v zgodovini, ki je turnirja v Miamiju in Indian Wellsu v istem letu osvojil brez izgubljenega niza. | Foto: Reuters

"To je zelo poseben trenutek. Veliko mi pomeni, da sem po zmagi v Indian Wellsu prišel sem in tako dobro nastopal. Fizično je vedno naporno priti sem iz Kalifornije, vselej si malce utrujen, a po drugi strani zelo motiviran," je po zmagi dejal Sinner, ki lani na obeh mastersih ni nastopil zaradi trimesečne dopinške kazni.

Skupno je niz zmag v dvobojih na mastersih podaljšal na 17, rekord po številu osvojenih nizov pa na 34. Skupno je bila to 26. lovorika v karieri, v finalu pa je igral 35-krat.

Tako so z zmagovalcem Miamija pozirali pobiralci žogic. | Foto: Reuters

Za Lehečko je bil to prvi finale na mastersih, skupno pa sedmi na vseh turnirjih v karieri. Izgubil je tretjič zapored in ostaja pri dveh lovorikah iz avstralskih mest Adelaide (2024) in Brisbane (2025).

Na lestvici ATP je kljub temu Čeh napredoval na 14. mesto, kar je njegova najboljša uvrstitev v karieri. Sinner je ostal drugi, a se je vodilnemu Špancu Carlosu Alcarazu precej približal.

ATP 1000, Miami (8,18 milijona evrov):

Finale:
Jannik Sinner (Ita/2) - Jiri Lehečka (Češ/21) 6:4, 6:4.
 

