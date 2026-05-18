Sinner še povečal prednost pred Alcarazom

Italijan Jannik Sinner, ki je v nedeljo osvojil domači masters ATP v Rimu, je na teniški svetovni lestvici še povečal prednost pred Špancem Carlosom Alcarazom. Ta zaradi poškodbe že dlje časa ne igra. Med njima je že 2740 točk razlike. Tretji Nemec Alexander Zverev pa ima za vodilnim pred pariškim grand slamom skoraj 9000 točk zaostanka.

Sinner je z domačo zmago v Rimu osvojil komplet mastersov in postal šele drugi igralec v zgodovini s tem dosežkom.

Obenem je z zmagami v Monte Carlu, Madridu in Rimu na dobri poti, da izenači dosežek najboljšega igralca na pesku vseh časov, Španca Rafaela Nadala, ki je leta 2010 osvojil vse tri peščene masterse in nato še pariški grand slam Roland Garros.

V Parizu bo ob odsotnosti lanskega zmagovalca Alcaraza izrazit favorit, da dopolni še zbirko zmag na vseh turnirjih za grand slam.

Med najboljšo deseterico so mesta zadržali tudi četrti Srb Novak Đoković, peti Kanadčan Felix Auger-Aliassime in šesti Američan Ben Shelton.

Za dve mesti je na sedmo napredoval polfinalist Rima Rus Danil Medvedjev, v "top 10" pa je na rep lestvice napredoval Kazahstanec Aleksander Bublik.

Med Slovenci je najvišje na lestvici Bor Artnak na 445. mestu, med prvo tisočerico na svetu pa je le še Filip Jeff Planinšek na 530.