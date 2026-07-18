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Avtor:
R. K.

Sobota,
18. 7. 2026,
7.10

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
vreme vremenska napoved vročinski val padavine nevihta

Sobota, 18. 7. 2026, 7.10

51 minut

Konec vročinskega vala: prihajajo padavine in nižje temperature

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Veter, nevihta | redvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše.  | Foto Shutterstock

redvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. 

Foto: Shutterstock

Konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi vročinski val, ki se je začel 9. julija. Za južno polovico Slovenije je še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaradi pričakovanih padavin se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša, v naslednjih dneh pa so padavine pričakovane po vsej Sloveniji.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. 

Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj Celzija.  Zaradi vpliva hladne fronte se bo danes v večjem delu države že nekoliko osvežilo.

Julijski vročinski val, ki so ga ponekod prehodno prekinile krajevne nevihte, naj bi na Primorskem vztrajal do ponedeljka, napovedujejo na Agenciji RS za okolje.

V nedeljo bodo nastajale plohe in nevihte

Ponoči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. 

Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. 

Še bolj se bo ohladilo sredi tedna

 Do ponedeljka bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte, razmeroma pogoste. V treh dneh bo v večjem delu Slovenije predvidoma padlo od 20 do 40 milimetrov dežja. Manj padavin bo na Primorskem, večinoma od pet do 15 milimetrov.

Ohladitev bo ob nadaljnjem dotoku hladnega zraka od severa še izrazitejša proti sredini prihodnjega tedna. Od torka do petka bodo jutranje temperature v notranjosti Slovenije večinoma pod 15 stopinj Celzija, najvišja dnevna temperatura pa pod 25 stopinj. Nekoliko topleje bo na Primorskem, vendar tudi tam temperature večinoma ne bodo dosegle 30 stopinj.

Proti koncu prihodnjega tedna se nakazuje postopno naraščanje temperature, vendar je napoved za zdaj še precej negotova, so še zapisali na Arsu.

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