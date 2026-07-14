Strah pred rakom je pogost, še posebej pri mladih starših. Preverite, kako lahko z zgodnjim ukrepanjem, specialisti in finančno zaščito poskrbite za več miru.

Strah pred rakom – zakaj je tako pogost?

»Pišem vam, ker se veliko ukvarjam z mislijo, da bi zbolela za rakom. Vsak dan berem o tej bolezni, preverjam simptome in razmišljam, kaj lahko naredim, da se ji izognem. Stara sem 35 let in imam majhnega otroka, zato me še toliko bolj skrbi. Kako naj bom bolj mirna?« – Alenka.

Strah pred hudo boleznijo ni nekaj nenavadnega. Zdravje in negotovost glede prihodnosti sta od nekdaj med najglobljimi človeškimi skrbmi, še posebno pri mladih starših, ki občutijo večjo odgovornost do družine. Množica informacij na spletu lahko ta strah še okrepi, saj pogosto naletimo na skrajne ali nepreverjene vsebine.

Pomembno je vedeti, da strah sam po sebi ni znak šibkosti, temveč pogosto kaže na potrebo po več informacijah, strokovni razlagi in občutku varnosti.

Zgodnje odkrivanje raka rešuje življenja

Dobra novica je, da diagnoza raka danes v številnih primerih ne pomeni več brezizhodnega položaja. Sodobna medicina omogoča uspešno zdravljenje, še posebej kadar je bolezen odkrita dovolj zgodaj. Prav zato ima zgodnje odkrivanje temeljno vlogo pri izidu zdravljenja.

"Danes je veliko vrst raka mogoče uspešno zdraviti ali dolgo časa nadzorovati simptome in napredovanje bolezni. Najpomembnejša pa ostajata preprečevanje razvoja raka in zgodnje odkrivanje bolezni." – Onkološki inštitut Ljubljana

Redni preventivni pregledi, presejalni programi in pozornost na spremembe v telesu in na koži so med najpomembnejšimi koraki, ki jih posameznik lahko naredi zase. Ob tem je odprt pogovor z zdravnikom pogosto prvi, najpomembnejši korak k zmanjšanju negotovosti.

»Bolezen nas res lahko preseneti, sami pa lahko poskrbimo za finančno varnost, če do nje pride.«

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Kaj storiti, ko nas skrbi zdravje?

Ko nas začne skrbeti zdravje, se pogosto znajdemo med dvema skrajnostma: pretiranim iskanjem informacij po spletu in odlašanjem, ker upamo, da bo skrb minila sama od sebe. Nobena od teh poti dolgoročno ne prinese miru.

Optimalen pristop je kombinacija:

opazovanja lastnega telesa,

rednega sodelovanja v preventivnih pregledih in

pravočasnega posveta z zdravnikom.

Ob tem pa veliko ljudem pomaga tudi občutek, da imajo v primeru bolezni zagotovljen hiter dostop do strokovne obravnave in osnovno finančno varnost, ki zmanjša dodatne skrbi med zdravljenjem.

Kako si lahko zagotovimo hitro obravnavo pri specialistu?

V praksi se veliko ljudi spoprijema z dolgimi čakalnimi dobami pri specialistih, kar lahko pomeni dodatno psihološko obremenitev, zlasti kadar obstaja sum na resnejšo bolezen. Prav pravočasna diagnostika je pogosto odločilna.

Zato je za marsikoga pomembno, da ima poleg javnega zdravstvenega sistema tudi možnost hitrejšega dostopa do specialističnih pregledov, drugega zdravniškega mnenja ali posveta na daljavo. Takšen pristop omogoča hitrejše ukrepanje in več notranjega miru v negotovih trenutkih.

Pri tem je za številne pomembno tudi vprašanje dostopnosti. Finančna zaščita za primer hude diagnoze je lahko danes dostopna že za nekaj evrov mesečno, pri čemer se vrednost premije prilagaja starosti in izbrani zavarovalni vsoti. Posamezniki lahko izbirajo med različnimi paketi zdravstvene podpore, ki omogočajo različno raven dostopa do specialističnih storitev in dodatnih posvetov.

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Finančna varnost ob diagnozi raka

Huda diagnoza pogosto ne prinese le zdravstvenih, temveč tudi zelo konkretne finančne izzive – od bolniške odsotnosti do dodatnih preiskav in terapij. Finančna zaščita v takšnih primerih omogoča, da posameznik lažje premosti to obdobje brez dodatnega pritiska.

Zavarovanje WIZ Raki je namenjeno polnoletnim osebam in vključuje brezplačno kritje za otroke do dopolnjenega 21. leta starosti. Skleniti ga je mogoče do 80. leta starosti in ga podaljševati vse do 85. leta. Zavarovalna vsota se lahko giblje med 1.000 in 10.000 evri, višina premije pa je odvisna od starosti in izbrane zavarovalne vsote.

Strokovnjaki opozarjajo, da sta pri onkoloških boleznih temeljna hitra diagnostika in dostop do specialista, saj lahko pravočasen odziv pomembno vpliva na potek zdravljenja in psihološko stabilnost bolnika.

Namesto da se v trenutkih skrbi zanašamo zgolj na spletne informacije, je lahko velika prednost tudi možnost posveta z zdravnikom. V sklopu zavarovanja WIZ Specialisti z asistenco je na voljo telefonski posvet z zdravnikom splošne ali družinske medicine (Halo Doktor), ki lahko svetuje glede opaženih sprememb in po potrebi napoti na prve preiskave ali k specialistu. V primeru potrjene diagnoze je poleg finančne podpore na voljo tudi možnost psihološke pomoči.

Če želite preveriti, kakšna zaščita bi bila primerna za vas, lahko brez obveznosti opravite informativni izračun .

Odločite se za kombinacijo zdravstvene in finančne podpore, ki najbolj ustreza vašemu življenjskemu slogu.

Želimo vam veliko zdravja in mirnih misli. Ekipa WIZ zavarovanj

Foto: WIZ

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