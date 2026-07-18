Ta ruski bombnik je opustošil Ukrajino. Zdaj je uničen.

Ukrajinska varnostna služba (SBU) je sporočila, da je v letalski bazi Engels v Saratovski regiji v Rusiji uničila ruski strateški bombnik Tu-95. Po njihovih izjavah je napad izvedla z brezpilotnimi letalniki dolgega dosega. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je operacijo pozdravil in jo označil za še eno uspešno "sankcijo dolgega dosega" proti Moskvi.

SBU je sporočila, da so droni do cilja preleteli približno 800 kilometrov. "Po predhodnih podatkih je letalo utrpelo kritično škodo - njegov rep je bil popolnoma odtrgan," so zapisali v objavi na Telegramu. Dodali so, da so Rusi ta bombnik redno uporablja za izvajanje množičnih raketnih napadov na Ukrajino.

"SBU sistematično uničuje pomembne dele ruskega vojnega stroja. Vsak uničen strateški bombnik pomeni na desetine raket, ki ne bodo izstreljene na ukrajinska mesta, rešena bodo ukrajinska življenja in na desetine milijonov dolarjev nepopravljivih izgub za sovražnika," je sporočila SBU in zaključila, da se rusko strateško letalstvo "ne more več počutiti varno niti na svojih najbolj oddaljenih vojaških letališčih".

Ključni ruski bombnik vreden 22 milijonov evrov

Ruski strateški bombnik Tu-95 je prvič poletel leta 1952 in še danes ostaja eden glavnih nosilcev raket ruskih zračnih sil. Po ocenah iz leta 2023 je imela Rusija 45 bombnikov Tu-95MS in 18 posodobljenih letal Tu-95MSM. Novejša različica, Tu-95MSM, lahko nosi sodobne križarske rakete Kh-101, starejše različice pa so opremljene z raketami Kh-55 in Kh-555 iz sovjetske dobe.

Letalo je zasnovano za napade na strateške cilje v vseh vremenskih razmerah. Letalo upravlja sedemčlanska posadka. Največja vzletna teža je 190 ton, največja hitrost pa je 830 km/h. Njegov bojni radij je 6.500 kilometrov, največji doseg pa 13.000 kilometrov. Ocenjena vrednost enega letala je več kot 26 milijonov dolarjev oziroma nekaj več kot 22 milijonov evrov.

Zelenski: Naše dolgoročne sankcije proti Rusiji so bile ponovno uspešne

Po napadu se je odzval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in se zahvalil ukrajinskim silam. "Naše dolgoročne sankcije proti Rusiji so bile ponovno uspešne. Sile SBU so v Engelsu uničile vojaško letalo Tu-95, ki so ga uporabljali za raketiranje naše države," je dejal Zelenski. Napad je opisal kot "pravično in aktivno obrambo" Ukrajine.

Sporočil je, da so ukrajinske sile napadle objekte ruske naftne industrije in druge vojaške cilje na začasno okupiranem ozemlju Ukrajine. "Zvišujemo ceno, ki jo Rusija plačuje za svojo agresijo proti naši državi in ​​našemu ljudstvu," je zapisal. Ruske oblasti se na njegove trditve po napadih še niso odzvale.