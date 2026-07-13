To so posledice Wimbledona: poškodovani Alcaraz zdrsnil nižje

Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je v nedeljo ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega grand slama, Nemec Alexander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto.

Jannik Sinner je v nedeljo ubranil naslov in za peto lovoriko na turnirjih velike četverice v finalu premagal Alexandra Zvereva.

Carlos Alcaraz, ki zaradi poškodbe zapestja ne igra že vse od aprila, je pred dnevi sporočil, da se še ne bo kmalu vrnil v teniško karavano. Številka 4 na svetu ostaja Kanadčan Felix Auger-Aliassime, peti je Avstralec Alex de Minaur, šesti pa po novem najboljši Američan Ben Shelton.

Slovenski igralci so vsi nazadovali po lestvici ATP. Bor Artnak je padel za 30 mest in je po novem 465., Filip Jeff Planinšek je 588., mladi Žiga Šeško, ki je na mladinskem Wimbledonu slavil zmago v dvojicah, pa je 957. igralec na svetu.