Praznik na Šmohorju: Bepop, Rok Piletič in odlična energija nad Laškim

Ko v Laškem poteka festival Pivo in cvetje, se praznovanje v soboto ne začne šele v dolini, pač pa precej višje, na Šmohorju, kjer je v soboto potekala četrta postaja letošnje karavane Laško Gremo v hribe. Ta je znova združila pohodnike, ljubitelje slovenske glasbe in vse, ki verjamejo, da so najlepši poletni dnevi tisti, ki se začnejo s pohodom. Pred Domom na Šmohorju so obiskovalce pričakali domači glasbeni izvajalci, športniki, bogat spremljevalni program in odlična energija, ki je tudi letos dokazala, zakaj je Šmohor ena najbolj priljubljenih postaj projekta.

Šmohor ostaja ena najbolj priljubljenih postaj karavane

Da je Šmohor ena najbolj priljubljenih postaj projekta Laško Gremo v hribe, dobro ve tudi oskrbnica Breda Lorger, ki s svojo družino že vrsto let skrbi za Planinski dom na Šmohorju. Kot pravi, ima ta lokacija vse, kar potrebuje dober planinski dogodek: dovolj prostora za obiskovalce, čudovit travnik pred domom in odlično izhodišče nad Laškim. "Mislim, da prav to ljudi še dodatno pritegne na vrh," je povedala Breda Lorger.

Breda Lorger, oskrbnica Planinskega doma na Šmohorju Foto: Jan Lukanović

Čeprav festival Pivo in cvetje v dolino privabi številne obiskovalce, Breda opaža, da imajo zvesti pohodniki svoje načrte. Ljubitelji hribov tudi v festivalskih dneh najprej osvojijo vrh, nato pa se mnogi odpravijo še v dolino, zato Šmohor tudi letos ni sameval.

Kaj se je dogajalo na Šmohorju? Foto: Jan Lukanović Dogajanje sta moderirala Nina Cestnik Pavlič z radia Veseljak in Dean Windisch z radia Aktual, ki sta skupaj z ambasadorko gibanja Leo Mederal Gams in domačinom Rokom Margučem pozdravila številne pohodnike. Po slovesni izvedbi slovenske himne v interpretaciji Taje Padežnik je sledilo še skupno petje priljubljene skladbe Prisluhni školjki, ki je že na začetku ustvarilo odlično vzdušje. Za glasbeni del programa so nato poskrbeli Ansambel Glas, Rok Piletič, Bepop in Dejan Dogaja, ki so pohodnike nagradili za uspešno osvojeni vrh in poskrbeli, da je bilo pod odrom ves čas živahno. Poleg koncertov so se predstavili tudi športniki Zlatorogove družine, med njimi rokometaši RK Celje, obiskovalci pa so lahko spremljali številne spremljevalne vsebine in sodelovali v nagradnih igrah. Foto: Jan Lukanović Pestro dogajanje so dopolnile aktivnosti partnerjev projekta, zbiranje žigov za ambasadorja gibanja Laško Gremo v hribe, predstavitev svetovnega pokala v športnem plezanju v Kopru, kjer je Planinska zveza Slovenije podelila tudi štiri vstopnice, ter okoljska akcija SLOPAK, v okviru katere so obiskovalci z zbiranjem odpadnih pločevink prispevali k projektu postavitve bivaka. Za varnost je skrbelo tudi Društvo AED, ki je obiskovalcem predstavilo temeljne postopke oživljanja in pravilno uporabo avtomatskega defibrilatorja.

Ko se je Šmohor prebudil v ritmu slovenske glasbe

Na Šmohorju se je dogajanje začelo že dopoldne, ko so se pred Domom na Šmohorju začeli zbirati pohodniki z vseh koncev Slovenije. Obiskovalce sta najprej pozdravila Nina Cestnik Pavlič z radia Veseljak in Dean Windisch z radia Aktual, ki sta skupaj z ambasadorko gibanja Leo Mederal Gams predstavila dogajanje letošnje sezone in znova spomnila, da projekt Laško Gremo v hribe že vrsto let povezuje ljubezen do gora, gibanja in slovenske glasbe.

Foto: Jan Lukanović

Poseben pozdrav je pohodnikom namenil tudi domačin in ambasador Pivovarne Laško Rok Marguč, ki je zbrane nagovoril na domačem terenu. Nekdanji vrhunski deskar na snegu je tudi v pogovoru za Siol.net poudaril, da so hribi pomemben del njegovega vsakdana: "Hribe obožujem v vseh letnih časih. Zelo veliko treniram v hribih, hkrati pa mi pomenijo tudi oddih v naravi, ki mi da dodatno energijo," je povedal Marguč.

Rok Marguč Foto: Jan Lukanović

Po njegovih besedah prav stik z naravo daje projektu posebno vrednost. Tudi sam se najraje odpravi v hribe z družino, saj želi, da lepote slovenskih gora doživijo tudi otroci. Prepričan je, da priljubljenost projekta ni naključje. "Že od malega se spomnim, da so Slovenci radi hodili v hribe. Imamo več hribov kot morja in mislim, da je to preprosto del našega značaja," je dodal.

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Dogajanje se je nato nadaljevalo s slovensko himno v izvedbi Taje Padežnik, ki je skupaj z obiskovalci zapela še zimzeleno uspešnico Prisluhni školjki. Že ti prvi glasbeni trenutki so pokazali, da bo Šmohor tudi letos prizorišče še enega nepozabnega dneva v hribih.

Dejan Dogaja: "Ne veš, kaj zamujaš."

Med tistimi, ki projekt Laško Gremo v hribe spremljajo že vrsto let, je tudi Dejan Dogaja. Na njihovem odru nastopa že več kot deset let, letos pa ga bodo obiskovalci znova lahko poslušali tudi na zaključnem dogodku v Planici. Pravi, da se vsako leto z veseljem vrača, saj opaža, da projekt raste skupaj z ljudmi, ki se vedno znova odločijo dan preživeti v naravi.

Dejan Dogaja Foto: Jan Lukanović

Po njegovih besedah so prav takšni dogodki lep opomnik, da lahko za nekaj ur odložimo telefone, zapremo računalnike in se preprosto družimo. Šmohor je zanj še toliko bolj poseben, ker se dviga nad njegovim domačim Laškim, pohodniki pa nanj prihajajo predvsem zaradi pristnega vzdušja. Vsem, ki se še niso udeležili akcije Gremo v hribe, Dejan sporoča: "Ne veš, kaj zamujaš. Pridi, spij Laško pivo in se imej dobro z nami."

Ansambel Glas ogrel pohodnike za nadaljevanje dneva

Po uvodnem delu programa je oder pripadel Ansamblu Glas, ki je s prepletom narodnozabavnih ritmov in dobro poznanih melodij hitro poskrbel, da so se pod odrom začeli zbirati prvi plesalci. Pohodniki, ki so si vzpon na Šmohor prislužili peš, niso skrivali dobre volje, odlično razpoloženje pa je napovedalo še en nepozaben dan v hribih. Prav glasba je tudi letos še enkrat pokazala, da je nepogrešljiv del zgodbe projekta Laško Gremo v hribe.

Ansambel Glas Foto: Jan Lukanović

Rok Piletič: Najprej soustvarjalec projekta, zdaj še na odru

Marsikdo ne ve, da je Rok Piletič del projekta Laško Gremo v hribe že približno dve leti. Ne kot glasbenik, temveč kot eden od soustvarjalcev v ozadju, na Šmohorju pa je prvič stopil tudi na oder kot izvajalec.

Čeprav priznava, da hribi nekoč niso bili njegova prva izbira, je v zadnjih letih odkril čar počasnejšega tempa, ki ga ponujajo hoja v naravi. Danes so zanj pohodi priložnost za rekreacijo, sprostitev in odmik od vsakdanjega ritma.

Rok Piletič Foto: Jan Lukanović

Po njegovem mnenju je za uspeh projekta Gremo v hribe zaslužna najboljša kombinacija, ki združuje pohodnike iz vseh koncev Slovenije: ljubezen do hribov, dobra glasba, prijetna družba in sproščeno vzdušje. Tako lahko na dogodku prav vsak obiskovalec najde nekaj zase.

Bepop: "Pohodnikov ni treba posebej ogrevati"

Na odru projekta Laško Gremo v hribe so letos prvič nastopile tudi članice skupine Bepop. Čeprav so bile na Šmohorju skupaj že drugič, so priznale, da jih je navdušilo prav posebno vzdušje, ki ga ustvarijo pohodniki. Hribom niso tuje niti zasebno – rade se odpravijo na izlete v naravo, Alenka Husič pa se lahko pohvali celo z vzponom na Triglav.

Foto: Jan Lukanović

Ob nastopu na Šmohorju so izpostavile predvsem energijo obiskovalcev in dejstvo, da projekt daje pomemben prostor slovenski glasbi.

"Ponosne smo, da smo del takšnega dogodka. Tukaj je v ospredju slovenska glasba, mi pa smo slovenska avtorska skupina, zato smo še posebej vesele, da smo lahko del te zgodbe," je povedala Alenka Husič.

Kot je v smehu dodala Ana Praznik, je občinstvo na takšnih dogodkih nekaj posebnega tudi zato, ker je na vrh že prišlo polno dobre volje. "Pohodnikov sploh ni treba posebej ogrevati, saj na vrh pridejo že ogreti," je dejala.

Na Šmohorju ni bilo živahno le pod odrom

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Dogodek tudi letos ni ponudil le glasbenega programa. Obiskovalci so se lahko ustavili na stojnicah partnerjev projekta, sodelovali v nagradnih igrah ter zbirali žige za naziv ambasadorja gibanja Laško Gremo v hribe, ki nagrajuje najzvestejše pohodnike.

Veliko zanimanja je pritegnila tudi predstavitev Društva AED, kjer so obiskovalci lahko spoznali temeljne postopke oživljanja in pravilno uporabo avtomatskega defibrilatorja, pomemben del dogajanja pa je bila tudi okoljska akcija družbe SLOPAK. Obiskovalci so z zbiranjem odpadnih pločevink prispevali k projektu postavitve bivaka in tako še enkrat pokazali, da skrb za gore ne pomeni le hoje po njih, ampak tudi odgovoren odnos do narave.

Foto: Jan Lukanović

Na Šmohorju so pogled usmerili tudi proti naslednjemu velikemu planinskemu dogodku. Planinska zveza Slovenije je predstavila svetovni pokal v športnem plezanju v Kopru, ki bo tudi letos združil najboljše plezalce sveta, obiskovalcem pa podarila štiri vstopnice za ogled tekmovanja. Organizatorji so ob tem spomnili tudi na posebne ugodnosti, ki jih bodo ob obisku tekmovanja deležni ambasadorji gibanja Laško Gremo v hribe.

Se vidimo na Loki pod Raduho?

Po uspešnem dnevu na Šmohorju se karavana Laško Gremo v hribe že pripravlja na naslednjo postajo. V soboto, 8. avgusta, se bodo pohodniki podali proti Koči na Loki pod Raduho, kjer jih znova čaka dan, poln pohodniških doživetij, odlične slovenske glasbe in druženja.

Foto: Jan Lukanović

Za glasbeni program bodo poskrbeli Ansambel Stil, Domen Kumer in Skater, organizatorji pa obljubljajo še pester spremljevalni program, aktivnosti partnerjev ter številna presenečenja za vse generacije. Tudi tam bo veljalo preprosto pravilo, ki spremlja projekt že vrsto let: avtomobili ostanejo v dolini, najlepši del dneva pa se začne s pohodom proti vrhu.

Če ste Šmohor zamudili, je Loka pod Raduho odlična priložnost, da se pridružite največji slovenski pohodniški karavani. Če ste bili med pohodniki že tokrat, pa se gotovo vidimo tudi na naslednjem vrhu.