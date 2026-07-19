Fajonovo damo, svojega jezika ne

To, da si bo po propadu na volitvah, na katerih ni bila izvoljena za poslanko, nekdanja predsednica SD Tanja Fajon poskušala urediti pomembno mednarodno funkcijo, smo pričakovali. Pa tudi, da bo pri tem spretnejša, kot je bila nekoč Alenka Bratušek , ki je v svojo kandidaturo za evropsko komisarko v podobnem položaju prepričala večino vlade v odhajanju, propadla pa v evropskem parlamentu. Presenečenje so bile ob Fajonovi kvečjemu zgodbe, da se vrača na RTV Slovenija, kamor se je takoj vrnila le Mojca Pašek Šetinc . Fajonova je veliko večja lisica. V vseh pomenih besede.

Uredila si je poslansko (ministrsko) nadomestilo v vladi do 4. septembra 2026. Takrat bi se mandat končal dozdajšnjemu predstavniku EU za Sahel Portugalcu Joãu Cravinhu. A se je resno zapletlo, ker je bilo po tem glasovanje o kandidaturi Fajonove že dvakrat umaknjeno iz dnevnega reda in vse kaže, da bo morala septembra prositi za podaljšanje prejemanja nadomestila, ker nove službe (še) ne bo. Ali pa se jeseni za nekaj časa vrniti na RTV SLO, ki ima že brez nje velike finančne težave.

Za novo delo se je Fajonova predlagala prikrito. Ko se je razvedelo, je del medijev poročal o velikem uspehu Fajonove. Pokazalo se je, da ga še ni. Pred očitki bolj kritičnih, da je zlorabila položaj, se je najprej branila, da se je prijavila na razpis, na katerega bi se lahko prijavil kdorkoli. To je bila neresnica. Nihče drug iz države se ni mogel. Da se ni prijavila čisto sama, ker je bil v ozadju še Robert Golob, pa je bila najprej skrivnost. Ko smo to neuradno objavili na portalu Siol.net, je Golob potrdil, da je Fajonovo priporočil Kaji Kallas, visoki predstavnici EU za zunanje zadeve, ki prihaja iz iste politične skupine kot Golob.

Golobu je nekoč že pomagala Vera Jourova, tudi komisarka iz njegove politične skupine, ki je privihrala na naše ustavno sodišče, ko je to Golobu ustavilo predčasne menjave najpomembnejših direktorjev, nadzornikov in urednikov na RTV Slovenija. Z ustavitvijo politične čistke je ustavno sodišče ravnalo po svoji sodbi iz časov vlade Janeza Drnovška ob generalnem direktorju RTV Slovenija Žarku Petanu, ko so odločili, da oblast po tem, ko je imenovala generalnega direktorja, tega ne sme takoj predčasno odstaviti. Jourovi je to uspelo spremeniti: takratni predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto si je naglo premislil in ustavno sodišče je dovolilo zadržano čistko "janšistov" Golobu. Predčasno je zaradi tega odletel generalni direktor Andrej Grah Whatmough, ki je na RTV Slovenija prej vodil nadzorni svet, kamor je prišel v času vlade Mira Cerarja iz vrst SMC, generalni direktor pa je postal po tem, ko je Igor Kadunc pred njim normalno dokončal svoj mandat.

Predčasno so ob direktorjih, svetnikih in nadzornikih leteli tudi odgovorni uredniki. Rajka Geriča so kot odgovornega urednika drugega in tretjega programa s skupino novinarjev poslali celo na cesto. Na čakanje. To, da odgovorni uredniki ni smel delati tistega, za kar je po zakonu odgovoren, je bil velik dosežek Roberta Goloba in Jourove. Pa ustavnega sodišča.

Kaja Kallas je manj vneta, kot je bila Jourova. Kandidaturo Fajonove je umaknila z dnevnega reda, ker je novi zunanji minister Tone Kajzer zahteval pojasnila o korektnosti postopka. Ni pa še dokončno odločila. To je v državi pritegnilo velikansko pozornost medijev. Fajonova je nekdanja novinarka na RTV Slovenija.

Ni pa po državi protestov za Fajonovo, kakršnim smo bili zadnje dni priča v Ukrajini, kjer po sporu med vojaškim vrhom in obrambnim ministrstvom Volodimir Zelenski za ministra ni znova imenoval 35-letnega Mihajla Fedorova, ki tam simbolizira nov rod politikov, ki prihajajo iz podjetništva, slovijo po učinkovitosti in odprtosti za moderne tehnologije in reforme. Tudi v vojski. Ukrajincem je Fedorov ponudil najpomembnejšo stvar: upanje, da je svetloba na koncu tunela s sodobnejšo organizacijo vojskovanja. A je, tako se zdi, reformiral preveč.

Dogajanje ni brez povezav s Fajonovo, ki slovi po naklonjenosti Rusiji in njenim zaveznikom pri okupaciji Ukrajine, denimo Iranu, ki je skupaj z Rusi pomemben igralec tudi v konfliktih, ki pretresajo območje Sahela. Ko je Janez Janša pred štirimi leti pokazal solidarnost in pogum s potovanjem v Kijev, ko je Putin napadel, je Fajonova javno razglasila, da bi moral v Moskvo. Kot zunanja ministrica pa se je nenavadno odzivala tudi na vojno na Bližnjem vzhodu, ki jo je iz Gaze sprožil Hamas na Putinov rojstni dan. Takoj se mu je pridružil Hezbolah iz Libanona. Pa Hutiji iz Jemna. Za vse tri je znano, da so izvrševalci politike Irana. Predvidljivo je bilo, da bodo za posledice vojne, ki so jo sprožili, okrivili Izrael. Stranke prejšnje koalicije in Fajonova so se tej propagandi podredili in za nagrado za teror in vojno priznale državo Palestino.

Ali je Teheran Tanja, kot jo označujejo najostrejši kritiki, primerna za predstavnico EU v Sahelu, ki je ena od regij, kjer je Rusija še močna, ni nepomembno. Je pa ta teden njen odhod kot nacionalni interes močno branil šef SD Matjaž Han, ki si kot še številni v državi želi, da bi čimprej odšla. Fajonova je z vrha stranke odletela ob aferi Litijska, ko se je pokazalo, da so velikanske dolgove iz neplačanih lokalnih kampanj v preteklosti reševali tudi na nekoliko sporne načine preko zavoda 1. maj, ki sta ga konec leta 2022 ustanovila Fajonova in glavni tajnik Klemen Žibert. Poslovne težave, o katerih neverjetno obsežno poročajo mediji ob poslancu Resni.ce Borisu Mijiču, so v primerjavi z dolgovi SD kot mozolj v primerjavi s supernovo. A to je pač realnost, na nepomembnega Mijiča si upajo, na SD si niso enako. S Fajonovo se je ob Litijski poslovil tudi Žibert. Neplačane račune iz kampanj v preteklosti pa je stranka na koncu poravnala s prodajo znamenite vile, ki je bila po vojni zaplenjena judovski družini Mosković.

Novi minister Kajzer usluge Hanu, da bi se Fajonove elegantno znebil v Sahel, noče narediti. Golob pa glavnega krivca že ves čas vidi – kot vedno – v Janezu Janši. Ta je res kriv, ker sta zaradi njega Fajonova in Golob ob oblast in imata zdaj težave s službami. In zdaj Golob in Fajonova, ki sta slovela po brezobzirnih čistkah, od drugih zahtevata širino in upoštevanje svojih potreb in interesov. Niso bile čistke le na RTV Slovenija. Golob je čistil tudi v policiji, v državnih podjetjih ... Fajonova pa v diplomaciji, kjer je med drugim predčasno iz ZDA odpoklicala veleposlanika Kajzerja, ker je ta razkril zlorabljanje diplomacije za prikrito pomoč pri zbiranju podpisov za predsedniško kandidaturo Nataše Pirc Musar. Še bolj značilen primer, kako brezobzirna je, ko gre za kadrovanje, levica, je Dimitrij Rupel, katerega kandidaturo za veleposlanika na Dunaju je nekoč zavrnil Danilo Türk, in to celo z razlago o pomanjkljivih referencah, čeprav je Rupel ustanovil zunanje ministrstvo in v času Janeza Drnovška že bil veleposlanik. Fajonova nikoli. Se je pa Fajonova v zgodovino vpisala, ko je ob koncu svojega mandata ustavila nagrado Ruplu za življenjsko delo. To politično pritlikavost je popravil Kajzer, katerega širino zdaj zase pričakuje Fajonova skupaj z Golobom.

Kako politične igrice in turbulence vplivajo, kažejo tudi zadrege, ki jih imamo v medijih. Objavljamo naslove, kako še ne gre "Fajon v Sahel". Kot da bi kandidiral njen oče. In ne nekdanja ministrica. Nenavadnost ukinjanja spolov se pripeti tudi Siol.net. Niso krivi novinarji ali lektorji. Odločamo odgovorni uredniki, ki v času čistk nimamo dolgega trajanja. In smeri se hitro spreminjajo.

Sam sem za knjižni jezik in nisem za ukinjanje sklanjanja, ki deloma izvira iz lenobe, ko se podatke iz baz (imena in priimke) prepiše brez sklanjatev, te pa tudi mogočnim iskalnikom v angleškem jeziku niso preveč všeč. Poenostavitev zagovarjajo še aktivistične skupine pod pretvezo "enakopravnosti", češ da sklanjatve kažejo na pripadnost ali celo podrejenost žensk moškim ali družini.

Ženske ali vsaj žensko sklanjatev ukinja pomemben del medijev pri nas. Celo državna tiskovna agencija ne mara več Fajonove in je našla Fajon.

Siol.net ne bo med takšnimi mediji. Sam uporabljam in zagovarjam tradicionalno sklanjanje in knjižni jezik. Nisem pa purist in proti nikomur ne bom ukrepal, če bo ravnal drugače, kar se zgodi tudi pomotoma, ker uporabljamo servise države, denimo, zapise tiskovne agencije, in kdaj uide tudi njihovo brezspolno naslovje in ravnanje.

A govorimo pač o Fajonovi in ne o Fajon in to ne glede na to, ali bo končala v Sahelu, na RTV SLO ali kje drugje.

Fajonovo damo, jezika ne.