Evropska judovska skupnost želi nazaj stavbo SD

Menachem Margolin je zapisal, da je bila stavba na Levstikovi 15 v Ljubljani, kjer ima stranka SD svoj sedež, do leta 1943 v lasti Felixa Moskovića, ki so ga kasneje z družino odpeljali v koncentracijsko taborišče Azuschwitz. Dodal je, da je bila nato hiša prodana pod vprašljivi pogoji, podržavljena in uporabljena za komunistično partijo.

"Opazili smo, da se je že razpravljajo o prenosu lastništva stavbe na Levstikovi 15 na Slovensko judovsko skupnost kot del dogovora o skupnem premoženju brez dedičev, ki je nekoč pripadal slovenskim judom, umorjenim med holokavstom," je zapisal v pismu.

"Menimo, da bi bila to primerna, pravična in moralna uporaba doma gospoda Moskoviča in bi bila popravljena zgodovinska napaka," je še dodal.

Domovanje stranke SD je bilo v preteklosti že večkrat aktualna tema, vzeta pod drobnogled. Kot so pred časom pojasnili v stranki, so do hiše prišli, potem ko so jo zamenjali za del stavbe na Tomšičevi ulici 5 z Vlado republike Slovenije. Takrat so z menjalno pogodbo prišli do hiše na Levstikovi 15, ki je bila pred tem v lasti Republike Slovenije.

