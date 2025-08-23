Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Sobota,
23. 8. 2025,
13.52

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Uživajmo poletje Uživajmo poletje morje plaža Hrvaška

Sobota, 23. 8. 2025, 13.52

5 minut

Invazija na plažah v Istri. Ljudem se ne zdi, da plavajo v morju.

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
rebrače plaže Istra | Število rebrač, po domače sluzkotov, v morju je letos bistveno večje kot v prejšnjih sezonah. | Foto Pixsell

Število rebrač, po domače sluzkotov, v morju je letos bistveno večje kot v prejšnjih sezonah.

Foto: Pixsell

V zadnjih tednih se številne plaže v Istri ponovno spopadajo z invazijo rebrač vrste morski oreh. Zaradi "sluzkotov", kot jim radi rečejo otroci, imajo v večernih urah kopalci v nekaterih lepših istrskih zalivih vtis, da plavajo v gosti želatinasti mešanici.

 Morski tokovi prinašajo velike skupine teh sluzastih organizmov vse do obale, kar je precej neprijetno za kopalce. "A je pri tem pomembno poudariti, da rebrače niso nevarne za ljudi. Niso ožigalkarji, nimajo pekočih celic ali strupa, zato čeprav občutek plavanja med njimi ni prijeten, plavalcem ne morejo škodovati," je za Jutarnji list poudarila Tjaša Kogovšek, znanstvena sodelavka na Inštitutu Ruđer Bošković v Rovinju.

Prišle z balastnimi vodami iz Črnega morja

Morje je tako polno rebrač, da se ljudem zdi, da plavajo v sluzi. | Foto: Pixsell Morje je tako polno rebrač, da se ljudem zdi, da plavajo v sluzi. Foto: Pixsell Po njenih besedah ​​je letos število rebrač bistveno večje kot v prejšnjih sezonah, na srečo pa ni bilo poročil o invaziji meduz. Dodaja, da so rebrače planktonski organizmi z zelo učinkovito strategijo razmnoževanja. "Organizem lahko na dan izleže od tisoč do deset tisoč jajčec, mladi osebki pa se zelo hitro razvijejo in kmalu postanejo sposobni razmnoževanja. Tako lahko populacija v kratkem času nenadoma eksplodira," dodaja.

Rebrače, ki se pojavljajo v Jadranu, niso avtohtona vrsta. Gre za morski oreh, ki je v naše morje prišel z balastno vodo ladij iz Črnega morja in se nato razširil po Sredozemlju. Danes ga najdemo ob obali Italije, Francije, Španije, Grčije in celo v Atlantskem oceanu. Ta vrsta ima široko toleranco na temperaturo in slanost morja, zato se zlahka prilagodi in hitro ustali v ekosistemih, ki so v neravnovesju.

Za razliko od meduz rebrače nimajo pikajočih celic ali lovk, ki bi lahko plavalca opekle. Njihovo telo je sestavljeno iz želatinaste mase, je skoraj prozorno in ga zaznamuje osem vzdolžnih "reber" iz cilij, ki so pod mikroskopom videti kot drobne dlačice. Te uporabljajo za gibanje.

Otrokom se zdijo fascinantne

Ko svetloba pade nanje pod določenim kotom, cilije ustvarijo mavrične barve. Zaradi teh mavričnih odsevov se mnogi plavalci ustavijo in jih opazujejo v plitvini. Medtem ko se nekaterim zdijo gnusne, se drugim, zlasti otrokom, zdijo fascinantne.

Problem nastane, ker gre za organizem, ki v Jadranu nima dovolj naravnih plenilcev. "Zaradi tega se populacija razvija skoraj nenadzorovano. Severni Jadran je najbolj produktivna regija Sredozemlja, ko gre za plankton, in prav zato jegulje tukaj najdejo obilo hrane," pravi Kogovšek.

Hranijo se s planktonom, vključno z jajčeci in ličinkami mnogih rib. Tako vstopajo v neposredno konkurenco z majhnimi modrimi ribami, kot so sardele in inčuni, ki so izjemnega pomena za ribištvo. Ko pride do takšne populacijske eksplozije, se težko vključijo v prehranjevalno verigo in lahko povzročijo resne posledice za ribjo populacijo, posredno pa poslabšajo tudi življenjske pogoje mnogim drugim organizmom, od kozic do večjih plenilcev. Rebrače so v Jadranu prvič zabeležili leta 2005.

Smo na vrhuncu sezone

Vsako leto beležimo enak vzorec: največ rebrač je v morju od julija do novembra, vrhunec pa je v avgustu in septembru. Največ jih je v Tržaškem zalivu, proti jugu pa se njihovo število zmanjšuje. Na njihovo razširjenost močno vplivajo tokovi in ​​vetrovi. Morje jih lahko naplavi na obalo ali pa jih potisne na odprto morje, odvisno od vremenskih razmer. Ko je morje razburkano, se umaknejo globlje, še poudarja Kogovšek.

modri zmaj thumb
Novice Zaradi invazije nenavadnih bitij zaprli priljubljeno plažo: "Ne vstopajte v morje, strupene in nevarne so!"
Majorka, plaža
Novice Domačini zasedli znano plažo: "Turisti, pojdite domov! Ubij turista!"
Zaliv Pupnatska luka na Korčuli
Novice Tako so si lastniki hišice na Korčuli prisvojili plažo
Plaža Hrvaška
Novice Preverili smo, kdaj in kje nam Hrvati lahko zaračunajo za plažo, ležalnike, brisače ...
Uživajmo poletje Uživajmo poletje morje plaža Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.