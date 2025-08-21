Zaradi invazije nenavadnih bitij zaprli priljubljeno plažo: "Ne vstopajte v morje, strupene in nevarne so!"

Oblasti so za kopalce in turiste zaprle enajstkilometrski obalni pas, ki je del priljubljene španske obale Costa Blanca in se razteza na več kot 200 kilometrih, potem ko so se v morju pojavili redki in strupeni morski organizmi, znani kot modri zmaji. Zaradi pojava nevarnih morskih organizmov so vzdolž vseh plaž v Guardamar del Segura, severno od Torrevieje, dvignili tudi rdeče zastave.

Morski polžki, ki so na videz sicer privlačni in so jih nekateri označili za najlepšega morilca v oceanu, se hranijo s portugalskimi galeonkami, prav tako zelo strupenimi organizmi, in na ta način ohranjajo svoje pikajoče celice v bolj koncentrirani obliki. Njihov pik lahko povzroči hude bolečine, slabost, bruhanje in hude alergijske reakcije, je poročal Daily Mail.

Aviso importante. En las últimas horas han aparecido ejemplares de Dragón Azul (Glaucus atlanticus) en #GuardamarDelSegura (#Alicante). Por seguridad, prohibido el baño en las playas del municipio hasta nueva orden. El contacto con este animal marino es peligroso y doloroso. pic.twitter.com/IJQnD8DtTq — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) August 20, 2025

Lokalne oblasti so na plažah uvedle preventivne preglede plaž, da bi pravočasno odkrile nove primerke modrih zmajev, ki bi jih lahko prinesli morski tokovi. Prebivalcem in obiskovalcem svetujejo, naj rano v primeru pika takoj sperejo z morsko vodo in poiščejo zdravniško pomoč.

Te presento al famoso dragón azul (Glaucus atlanticus)



pic.twitter.com/TkM9XurKHc — Informa Cosmos (@InformaCosmos) July 29, 2025

Tudi župan Guardamarja José Luis Saez je na svojem profilu na platformi X potrdil prepoved plavanja in opozoril državljane ter obiskovalce plaž, naj se izogibajo tem bitjem: "Čeprav so videti lepe in ne dosežejo dolžine več kot štiri centimetre, so zelo strupene živali. Pozivamo državljane in turiste, naj se jih ne dotikajo, niti z rokavicami," je še zapisal.

Bandera ROJA en las playas de Guardamar PROHIBIDO el BAÑO tras la aparición en Playa Vivers de dos ejemplares de Glaucus atlanticus, conocido como Dragón Azul. pic.twitter.com/Ksy21uADmO — José Luis Sáez (@JoseLSaezPastor) August 20, 2025

Prepoved kopanja ostaja v veljavi do nadaljnjega, reševalci pa bodo obiskovalce prek zvočnikov nenehno opozarjali, naj ne vstopajo v morje in se kopajo. Čeprav je plavanje prepovedano, so plaže še vedno odprte za sončenje in preživljanje časa na obali, so še poročali tuji mediji.

Modri zmaj ali Glaucus atlanticus velja za redko vrsto morskega polža. Gre za oceanskega morskega polža, ki običajno zraste od tri do pet centimetrov. Modri zmaj živi na odprtem morju, kjer pogosto pride v stik z meduzami in koralami. Ponavadi plavajo v skupinah tik pod morsko gladino. Morski polži zadržijo toksine iz hrane, ki jo zaužijejo, zato so strupeni. K večji kamuflaži pa jim pomagajo tudi njihove pisane in žive barve.