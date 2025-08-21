Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
21. 8. 2025,
18.47

Zaradi invazije nenavadnih bitij zaprli priljubljeno plažo: "Ne vstopajte v morje, strupene in nevarne so!"

Guardamar del Segura, Španija | V Španiji so zaprli 11-kilometrski pas obale (del Coste Blance) in obiskovalcem prepovedali kopanje v morju. | Foto Shutterstock

V Španiji so zaprli 11-kilometrski pas obale (del Coste Blance) in obiskovalcem prepovedali kopanje v morju.

Foto: Shutterstock

Oblasti so za kopalce in turiste zaprle enajstkilometrski obalni pas, ki je del priljubljene španske obale Costa Blanca in se razteza na več kot 200 kilometrih, potem ko so se v morju pojavili redki in strupeni morski organizmi, znani kot modri zmaji. Zaradi pojava nevarnih morskih organizmov so vzdolž vseh plaž v Guardamar del Segura, severno od Torrevieje, dvignili tudi rdeče zastave.

Morski polžki, ki so na videz sicer privlačni in so jih nekateri označili za najlepšega morilca v oceanu, se hranijo s portugalskimi galeonkami, prav tako zelo strupenimi organizmi, in na ta način ohranjajo svoje pikajoče celice v bolj koncentrirani obliki. Njihov pik lahko povzroči hude bolečine, slabost, bruhanje in hude alergijske reakcije, je poročal Daily Mail.

Lokalne oblasti so na plažah uvedle preventivne preglede plaž, da bi pravočasno odkrile nove primerke modrih zmajev, ki bi jih lahko prinesli morski tokovi. Prebivalcem in obiskovalcem svetujejo, naj rano v primeru pika takoj sperejo z morsko vodo in poiščejo zdravniško pomoč.

Tudi župan Guardamarja José Luis Saez je na svojem profilu na platformi X potrdil prepoved plavanja in opozoril državljane ter obiskovalce plaž, naj se izogibajo tem bitjem: "Čeprav so videti lepe in ne dosežejo dolžine več kot štiri centimetre, so zelo strupene živali. Pozivamo državljane in turiste, naj se jih ne dotikajo, niti z rokavicami," je še zapisal.

Prepoved kopanja ostaja v veljavi do nadaljnjega, reševalci pa bodo obiskovalce prek zvočnikov nenehno opozarjali, naj ne vstopajo v morje in se kopajo. Čeprav je plavanje prepovedano, so plaže še vedno odprte za sončenje in preživljanje časa na obali, so še poročali tuji mediji.

Modri zmaj ali Glaucus atlanticus velja za redko vrsto morskega polža. Gre za oceanskega morskega polža, ki običajno zraste od tri do pet centimetrov. Modri zmaj živi na odprtem morju, kjer pogosto pride v stik z meduzami in koralami. Ponavadi plavajo v skupinah tik pod morsko gladino. Morski polži zadržijo toksine iz hrane, ki jo zaužijejo, zato so strupeni. K večji kamuflaži pa jim pomagajo tudi njihove pisane in žive barve.
 
