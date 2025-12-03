Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Sreda,
3. 12. 2025,
16.00

Vojna v Ukrajini Danska Rusija Ukrajina

Sreda, 3. 12. 2025, 16.00

1 ura, 16 minut

Zgodovinski dogovor Ukrajine in zveze Nato: udarec za Rusijo?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Slovesnost ob začetku gradnje ukrajinske obrambne tovarne na Danskem. Na fotografiji so danski minister za gospodarstvo Morten Bødskov, župan mesta Vojens Mads Skau in direktor danske podružnice podjetja Fire Point Viacheslav Bondarchuk.

Slovesnost ob začetku gradnje ukrajinske obrambne tovarne na Danskem. Na fotografiji so danski minister za gospodarstvo Morten Bødskov, župan mesta Vojens Mads Skau in direktor danske podružnice podjetja Fire Point Viacheslav Bondarchuk.

Foto: Reuters

Danska bo postala prva država članica zveze Nato, ki bo Ukrajini omogočila vzpostavitev obrambne proizvodnje na njenem ozemlju. Ukrajinsko podjetje Fire Point bo po dogovoru z danskimi oblastmi na jugu države namreč gradilo tovarno trdnega raketnega goriva. Ukrajinci računajo na to, da bo nov proizvodni obrat varen pred ruskimi napadi, saj bo deloval pod Natovim obrambnim dežnikom.

Proizvodni obrat družbe Fire Point bo po navedbah nemškega časnika Bild sploh prva tovarna ukrajinske obrambne industrije na ozemlju zveze Nato. 

Nika Novak
Novice V Rusiji je izginila Nika Novak. Ruske oblasti so se zavile v molk.

V neposredni bližini je postojanka vojaškega letalstva

Tovarno bodo postavili na jugu Danske v mestu Vojens, blizu katerega se nahaja oporišče vojaškega letalstva Skrydstrup.

Danski minister za gospodarstvo Morten Bødskov, župan mesta Vojens Mads Skau in direktor danske podružnice podjetja Fire Point Viacheslav Bondarchuk so bili v začetku tega tedna prisotni na slovesnosti ob začetku gradnje:

Danska in Ukrajina sta v zadnjih letih sicer sklenili več sporazumov o sodelovanju med državama. Danska je tudi velika zagovornica vojaške in druge pomoči Ukrajini za odvračanje ruske agresije.

Tovarna, ki je kritičen del ukrajinskega raketnega programa, bo varna pred Rusijo

Kot še piše nemški Bild, bodo v tovarni družbe Fire Point proizvajali trdno raketno gorivo, ki je kritična komponenta več različnih ukrajinskih raketnih programov. 

Podjetje Fire Point je vodilni ukrajinski proizvajalec brezpilotnih letalnikov dolgega dosega, proizvodnjo pa širijo tudi na področje manevrirnih raket. Na fotografiji dron Fire Point FP-1. | Foto: Reuters Podjetje Fire Point je vodilni ukrajinski proizvajalec brezpilotnih letalnikov dolgega dosega, proizvodnjo pa širijo tudi na področje manevrirnih raket. Na fotografiji dron Fire Point FP-1. Foto: Reuters

Ukrajinci bodo z gradnjo proizvodnega obrata na Danskem tudi nekoliko znižali tveganje za ruske napade na obrambno industrijo. Napad Rusije na tovarno na Danskem bi namreč pomenil, da bi Rusija napadla eno od članic zveze Nato, kar bi najverjetneje močno zaostrilo že tako napeto aktualno geopolitično situacijo. 

Tovarna podjetja Fire Point bo po trenutnih napovedih z obratovanjem začela že v letu 2026. 

Vojna v Ukrajini Danska Rusija Ukrajina
