Zgodovinski dogovor Ukrajine in zveze Nato: udarec za Rusijo?

Danska bo postala prva država članica zveze Nato, ki bo Ukrajini omogočila vzpostavitev obrambne proizvodnje na njenem ozemlju. Ukrajinsko podjetje Fire Point bo po dogovoru z danskimi oblastmi na jugu države namreč gradilo tovarno trdnega raketnega goriva. Ukrajinci računajo na to, da bo nov proizvodni obrat varen pred ruskimi napadi, saj bo deloval pod Natovim obrambnim dežnikom.

Proizvodni obrat družbe Fire Point bo po navedbah nemškega časnika Bild sploh prva tovarna ukrajinske obrambne industrije na ozemlju zveze Nato.

V neposredni bližini je postojanka vojaškega letalstva

Tovarno bodo postavili na jugu Danske v mestu Vojens, blizu katerega se nahaja oporišče vojaškega letalstva Skrydstrup.

Danski minister za gospodarstvo Morten Bødskov, župan mesta Vojens Mads Skau in direktor danske podružnice podjetja Fire Point Viacheslav Bondarchuk so bili v začetku tega tedna prisotni na slovesnosti ob začetku gradnje:

Første spadestik for Fire Point 🇩🇰💪🇺🇦

Ukraines kamp for frihed er vores kamp for frihed. Fire Point skaber flere hundrede arbejdspladser i Vojens. Vi går ikke på kompromis med sikkerheden. Heller ikke for lokalområdet. Tak for godt samarbejde #dkpol

Se: https://t.co/SQxqvpgNwW pic.twitter.com/6r58OHyPZL — Morten Bødskov (@mfMorten) December 1, 2025

Danska in Ukrajina sta v zadnjih letih sicer sklenili več sporazumov o sodelovanju med državama. Danska je tudi velika zagovornica vojaške in druge pomoči Ukrajini za odvračanje ruske agresije.

Tovarna, ki je kritičen del ukrajinskega raketnega programa, bo varna pred Rusijo

Kot še piše nemški Bild, bodo v tovarni družbe Fire Point proizvajali trdno raketno gorivo, ki je kritična komponenta več različnih ukrajinskih raketnih programov.

Podjetje Fire Point je vodilni ukrajinski proizvajalec brezpilotnih letalnikov dolgega dosega, proizvodnjo pa širijo tudi na področje manevrirnih raket. Na fotografiji dron Fire Point FP-1. Foto: Reuters

Ukrajinci bodo z gradnjo proizvodnega obrata na Danskem tudi nekoliko znižali tveganje za ruske napade na obrambno industrijo. Napad Rusije na tovarno na Danskem bi namreč pomenil, da bi Rusija napadla eno od članic zveze Nato, kar bi najverjetneje močno zaostrilo že tako napeto aktualno geopolitično situacijo.

Tovarna podjetja Fire Point bo po trenutnih napovedih z obratovanjem začela že v letu 2026.