Na stotine lastnikov vozil znamke Porsche v Rusiji je v zadnjih dneh doživelo neprijetno presenečenje, saj so njihovi avtomobili obstali. Po poročanju tujih medijev se je zgodila množična okvara, ki je prizadela vse modele, izdelane po letu 2013 in opremljene s tovarniškim varnostnim sistemom proti kraji.

Ruski lastniki prestižnih nemških avtomobilov poročajo, da so njihova vozila nenadoma izgubila moč, se zaklenila in jih ni bilo več mogoče zagnati. Težava je povezana z izgubo povezave med sistemom Vehicle Tracking System (VTS) in satelitskim omrežjem, kar je sprožilo varnostni mehanizem, ki blokira motor. Brez signala sistem samodejno aktivira imobilizator, kar pomeni, da vozilo ne deluje.

Servisni centri v Moskvi in drugih mestih so preplavljeni s klici. Julia Truškova iz servisne skupine Rolf je potrdila, da so prizadeti vsi modeli in vsi tipi motorjev, ter dodala, da podjetje ne izključuje možnosti, da je šlo za namerno motenje satelitske povezave, poroča britanski Daily Mail.

Kako se lastniki rešujejo?

Ker uradna rešitev še ni na voljo, se mnogi lastniki zatekajo k improviziranim metodam. Ena izmed njih je odklop akumulatorja za vsaj deset ur, da se sistem ponastavi. Drugi je izklop ali odstranitev modula VTS, ki je povezan z alarmom. Tretja rešitev pa je fizična odstranitev konektorjev in odstranitev alarmne enote.

Nekateri so imeli srečo in so po dolgotrajnem odklopu akumulatorja vozilo ponovno zagnali, drugi pa ostajajo brez rešitve in čakajo na vlečno službo ali diagnostiko.

Omenjene težave po navedbah tujih medijev niso omejene le na Porscheje. Podobne okvare naj bi se pojavile tudi pri določenih modelih vozil znamk Mercedes-Benz, Audi in Volkswagen, ki uporabljajo podobne varnostne module.