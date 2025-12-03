Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Sreda,
3. 12. 2025,
8.00

Osveženo pred

58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,95

Natisni članek

Natisni članek
satelit okvara Rusija Porsche

Sreda, 3. 12. 2025, 8.00

58 minut

Šok za lastnike porschejev v Rusiji: množična okvara zaradi satelitske povezave

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,95
Porsche cayenne | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Na stotine lastnikov vozil znamke Porsche v Rusiji je v zadnjih dneh doživelo neprijetno presenečenje, saj so njihovi avtomobili obstali. Po poročanju tujih medijev se je zgodila množična okvara, ki je prizadela vse modele, izdelane po letu 2013 in opremljene s tovarniškim varnostnim sistemom proti kraji.

Ruski lastniki prestižnih nemških avtomobilov poročajo, da so njihova vozila nenadoma izgubila moč, se zaklenila in jih ni bilo več mogoče zagnati. Težava je povezana z izgubo povezave med sistemom Vehicle Tracking System (VTS) in satelitskim omrežjem, kar je sprožilo varnostni mehanizem, ki blokira motor. Brez signala sistem samodejno aktivira imobilizator, kar pomeni, da vozilo ne deluje.

Servisni centri v Moskvi in drugih mestih so preplavljeni s klici. Julia Truškova iz servisne skupine Rolf je potrdila, da so prizadeti vsi modeli in vsi tipi motorjev, ter dodala, da podjetje ne izključuje možnosti, da je šlo za namerno motenje satelitske povezave, poroča britanski Daily Mail.

Kako se lastniki rešujejo?

Ker uradna rešitev še ni na voljo, se mnogi lastniki zatekajo k improviziranim metodam. Ena izmed njih je odklop akumulatorja za vsaj deset ur, da se sistem ponastavi. Drugi je izklop ali odstranitev modula VTS, ki je povezan z alarmom. Tretja rešitev pa je fizična odstranitev konektorjev in odstranitev alarmne enote.

Nekateri so imeli srečo in so po dolgotrajnem odklopu akumulatorja vozilo ponovno zagnali, drugi pa ostajajo brez rešitve in čakajo na vlečno službo ali diagnostiko.

Omenjene težave po navedbah tujih medijev niso omejene le na Porscheje. Podobne okvare naj bi se pojavile tudi pri določenih modelih vozil znamk Mercedes-Benz, Audi in Volkswagen, ki uporabljajo podobne varnostne module.

satelit okvara Rusija Porsche
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.