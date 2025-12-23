Nekdanji nadzorniki Luke Koper neuspešni: plačati bodo morali 16-milijonsko odškodnino

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Luka Koper | Uprava Luke Koper je leta 2008 pod vodstvom Roberta Časarja s soglasjem nadzornikov Marjana Bezjaka, Orjana Bana, Borisa Bradača, Olge Franca, Metoda Mezka, Nebojše Topića, Marka Valentinčiča in Bojana Zadela za 25,8 milijona evrov kupila desetodstotni delež v slovaški logistični družbi TTI. | Foto STA

Uprava Luke Koper je leta 2008 pod vodstvom Roberta Časarja s soglasjem nadzornikov Marjana Bezjaka, Orjana Bana, Borisa Bradača, Olge Franca, Metoda Mezka, Nebojše Topića, Marka Valentinčiča in Bojana Zadela za 25,8 milijona evrov kupila desetodstotni delež v slovaški logistični družbi TTI.

Foto: STA

Nekdanji člani nadzornega sveta Luke Koper niso bili uspešni s pritožbo na ustavno sodišče v postopku, povezanem z nakupom deleža v družbi TTI. Ustavno sodišče je njihovo zahtevo po ustavni presoji sklepa vrhovnega sodišča zavrglo in kaže, da bodo morali družbi plačati 16-milijonsko odškodnino z obrestmi, je poročala TV Slovenija.

Uprava Luke Koper je leta 2008 pod vodstvom Roberta Časarja s soglasjem nadzornikov Marjana Bezjaka, Orjana Bana, Borisa Bradača, Olge Franca, Metoda Mezka, Nebojše Topića, Marka Valentinčiča in Bojana Zadela za 25,8 milijona evrov kupila desetodstotni delež v slovaški logistični družbi TTI. Po razrešitvi te uprave so z izredno revizijo poslovanja ugotovili, da je Luka Koper delež bistveno preplačala, nova uprava pa je proti nekdanji upravi in nadzornikom vložila odškodninsko tožbo.

Postopki niso zaključeni niti na prvi stopnji sojenja 

Koprsko višje sodišče je avgusta 2023 potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, ki je ugotovilo odškodninsko odgovornost nekdanjih članov nadzornega sveta v višini 16,39 milijona evrov s pripadajočimi obrestmi. Na tej podlagi je Luka Koper vložila predloge za izvršbo, nekdanji nadzorniki pa so vložili zahtevo za revizijo, ki jo je vrhovno sodišče zavrnilo. Nato so se neuspešno obrnili še na ustavno sodišče.

Postopki zoper upravo, ki je posel pripravila in izvedla, so se začeli leta 2022 in niso zaključeni niti na prvi stopnji sojenja. Medtem se kazenska zadeva že približuje zastaranju.

