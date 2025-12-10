Kontrolor tehničnih pregledov Branko Valenčak je bil zaradi prejemanja podkupnin pri tehničnih pregledih na Škofljici leta 2019 danes obsojen na pogojno zaporno kazen dveh let in desetih mesecev s preizkusno dobo petih let in 5.040 evrov denarne kazni. Sodba je že pravnomočna, saj sta se tako tožilstvo kot obramba odpovedala pritožbi.

Potem ko je bil v torek zaradi dajanja podkupnin kontrolorjem tehničnih pregledov obsojen znani avtoprevoznik Anton Grandovec, so na ljubljanskem okrožnem sodišču danes nadaljevali predobravnavne naroke zaradi nepravilnosti pri tehničnih pregledih družbe Avto-Mat na Škofljici leta 2019.

V zadevi je tožilstvo skupno obtožilo 22 oseb, med njimi kontrolorje tehničnih pregledov, njihove stranke, pa tudi nekaj ljudi, ki so posredovali pri preglednikih. Specializirana državna tožilka Mateja Gončin je obtoženim očitala bodisi dajanje bodisi jemanje podkupnine, pa tudi sprejemanje koristi oziroma dajanje daril za nezakonito posredovanje, zlorabo uradnega položaja ter ponareditev ali uničenje uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva. 18 jih je s tožilstvom sklenilo sporazum o priznanju krivde, tudi vsi tehnični pregledniki, ki so dobili pogojne zaporne in denarne kazni.

S tožilstvom sporazum sklenil tudi Valenčak

Sporazum je s tožilstvom sklenil tudi Valenčak, eden od kontrolorjev tehničnih pregledov, ki jim tožilstvo očita, da so v zameno za podkupnino skozi tehnične preglede spuščali tudi vozila, ki niso bila brezhibna. Nekatera so pregledali, pa napak niso navedli v zapisnik, drugih sploh niso dali na preizkuševalno stezo ali so tja zapeljali drug avto. Valenčaku tožilstvo očita sedem nadaljevanih kaznivih dejanj jemanja podkupnine, dve kaznivi dejanji zlorabe uradnega položaja in 14 kaznivih dejanj ponareditve poslovnih listin, je danes naštela tožilka Gončin.

Sodnica Maja Povhe je priznanje krivde sprejela in Valenčaka obsodila na dogovorjeno pogojno zaporno kazen dveh let in desetih mesecev s petletno preizkusno dobo. Plačati bo moral tudi 5.040 evrov denarne kazni, in sicer v 24 mesečnih obrokih. Del sporazuma o priznanju krivde je tudi nakazilo na račun ljubljanskega kliničnega centra v višini 800 evrov, ki ga je Valenčak že poravnal.

Grandovec obsojen na triletno pogojno zaporno kazen in 90 tisoč evrov denarne kazni

Danes podpisani sporazum se sicer nekoliko razlikuje od prvotnega, ki ga je obtoženi s tožilstvom sklenil lani. Po tem bi moral Valenčak plačati 6.230 evrov denarne kazni, a so julija letos sklenili nov sporazum, v katerem je denarna kazen nižja. Kot je pojasnila Gončin, so pri sklenitvi novega sporazuma med drugim upoštevali, da je obtoženi krivdo priznal, njegovo dosedanjo nekaznovanost in nizko pridobljeno korist iz naslova kaznivih dejanj. Po oceni tožilstva bo pogojna kazen zadostovala, da obtoženi, ki je še vedno zaposlen v družbi Avto-Mat, kaznivih dejanj ne bo več izvrševal.

Sporazum je s tožilstvom podpisal tudi znani avtoprevoznik Grandovec. Sodnica Povhe ga je v torek obsodila na triletno pogojno zaporno kazen in 90 tisoč evrov denarne kazni. Dodatnih deset tisoč evrov pa je prevoznik spomladi nakazal na račun oddelka za otroško kirurgijo ljubljanskega kliničnega centra.

Predobravnavni naroki naj bi se nadaljevali predvidoma januarja.