Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
K. M.

Torek,
23. 12. 2025,
17.52

22 minut

Torek, 23. 12. 2025, 17.52

22 minut

Trgovci sporočili praznični delovni čas trgovin: kje je odprto tudi za praznike?

K. M.

Trgovine Brežice | Danes in jutri bo v trgovinah in v trgovskih centrih precejšnja gneča. | Foto Ana Kovač

Danes in jutri bo v trgovinah in v trgovskih centrih precejšnja gneča.

Foto: Ana Kovač

Prazniki so tik pred vrati in v bližini nakupovalnih središč je zaznati precejšnjo gnečo, saj bodo trgovine za čas praznikov kar nekaj časa zaprte. Da se boste lažje organizirali in pravočasno uredili nakupe, spodaj preverite obratovalni čas trgovin.

Ta teden imate čas za nakupe do srede popoldne. Večina trgovin bo namreč svoja vrata v sredo, na predbožični večer zaprla nekoliko prej. Trgovine nato ne bodo obratovale vse do sobote, saj v četrtek najprej praznujemo božič, dan pozneje pa dan samostojnosti in enotnosti. Po sredi je tako v tem tednu nakup možno opraviti le še v soboto, 27. decembra. 

Podobno bo tudi v tednu pred novim letom, torej prihodnji teden. Trgovine bodo zaprte v četrtek in petek (1. in 2. januarja). Na silvestrovo, 31. decembra, pa bodo trgovine delovale po skrajšanem urniku.

Ponekod odprto tudi za praznike 

Iz Spar Slovenija so nam potrdili, da bodo vse njihove Spar in Interspar trgovine v sredo, 24. decembra, in v sredo, 31. decembra, odprte do 17. ure, za praznike, 25. in 26. december 2025 ter 1. in 2. januar 2026 pa bodo vse njihove trgovine zaprte.

Izjema so le trgovine njihovih partnerjev SPAR Partner Nazarje, ​​​​SPAR Partner Muta,  ​​SPAR Partner Gozd Martuljek, ​​​​​​SPAR Partner Šentjur in ​​​​​​SPAR Partner Kozje, ki bodo obratovale tudi na nekatere praznične dni. Urnik obratovanja slednji si poglejte v spodnji tabeli. 

Urnik obratovanja trgovin za praznike | Foto: Spar Foto: Spar

Lidl Slovenije bo svoje trgovine v sredo, 24. decembra, imel odprte do 18. ure, v sredo, 31. decembra, pa do 17. ure. Na praznične dni bodo njihove trgovine zaprte.

Trgovine Tuš bodo v sredo, 24. decembra, in sredo, 31. decembra, odprte do 17. ure, med prazniki pa bodo Tuševe trgovine zaprte, z izjemo nekaterih franšiznih trgovin. Delovni čas lahko preverite na tej povezavi

Eurospinove poslovalnice bodo 24. decembra 2025 in 31. decembra 2025 odprte do 17. ure, med prazniki bodo zaprti. 

Trgovine Hofer bodo v sredo, 24. decembra 2025, odprte do 18. ure, 31. decembra 2025, pa do 17. ure. Na dan praznikov bodo trgovine zaprte. 

Tudi Mercator na svoji spletni strani sporoča, da bodo njihove trgovine v četrtek, 25. in petek, 26. decembra, zaprte

Poleg nekaterih Tuševih in Sparovih franšiz bodo za praznike odprte tudi nekatere druge privatne franšize, v Ljubljani denimo Market Cekar na Vojkovi cesti. In sicer bodo odprti v petek, 26. decembra, od 8. do 15. ure

Market Cekar | Foto: Siol.net Foto: Siol.net

V Sloveniji morajo biti od uveljavitve novele zakona o trgovini leta 2020 prodajalne ob nedeljah in dela prostih dnevih zaprte. Izjema veljajo le za manjše prodajalne s prodajno površino do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, v pristaniščih, na letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah. Pod posebnimi pogoji so lahko odprte tudi nekatere zasebne trgovine.

Na prometno informacijskem centru opozarjajo, da je visoko gostoto prometa okoli nakupovalnih središč zaznati danes, enako bo jutri (23., 24. 12.) in prav tako v torek in sredo, 30. in 31. decembra, ter v soboto, 3. januarja. Precejšnjo gnečo smo že v ponedeljek opazili v okolici nakupovalnega središča BTC. 

