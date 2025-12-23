Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Torek,
23. 12. 2025,
20.20

Osveženo pred

31 minut

Sivert Guttorm Bakken (1998–2025)

Norveško pretresla tragedija, priljubljenega biatlonca našli mrtvega

Sivert Guttorm Bakken | Sivert Guttorm Bakken je vrhunec kariere doživel 20. marca 2022, ko je v Holmenkollnu zmagal na tekmi za svetovni pokal na 15 kilometrov (skupinski štart). | Foto Guliverimage

Sivert Guttorm Bakken je vrhunec kariere doživel 20. marca 2022, ko je v Holmenkollnu zmagal na tekmi za svetovni pokal na 15 kilometrov (skupinski štart).

Foto: Guliverimage

Biatlonski svet je v šoku. Preminil je 27-letni Norvežan Sivert Guttorm Bakken. Priljubljenega Skandinavca, ki se je pred dobrimi tremi leti veselil edine zmage za svetovni pokal, nato pa zaradi težav s srcem za nekaj časa zapustil biatlonsko karavano, a se nato letos vrnil med najboljše, so v ponedeljek našli mrtvega v hotelski sobi v Italiji.

Priprave norveških biatloncev v Italiji so se sprevrgle v veliko tragedijo. V ponedeljek je izgubil življenje 27-letni Sivert Guttorm Bakken. Skupaj s številnimi rojaki, med njimi je bil tudi najboljši v svetovnem pokalu Johan-Olav Botn, se je odpravil na priprave v Lavaze, kjer naj bi preživel božične praznike in dvigoval formo pred nadaljevanjem olimpijske sezone.

Po spektakularnem povratku med najboljše, pred tem je zaradi zdravstvenih težav za nekaj let zapustil svetovno biatlonsko karavano, je dosegal zelo solidna mesta in si poskušal zagotoviti mesto v norveški olimpijski reprezentanci. Želja se mu ne bo izpolnila, usoda se je z njim kruto poigrala. V ponedeljek je tako njegovo srce na pripravah v Italiji prenehalo biti. V hotelski sobi v Lavazeju pri Trentinu so ga v ponedeljek našli mrtvega.

Norveška javna radiotelevizija (NRK) je poročala o tem, kako je Sivert Guttorm Bakken govoril o težavah s srcem po tretjem odmerku cepiva proti covid-19, ki ga je prejel leta 2022. | Foto: Guliverimage Norveška javna radiotelevizija (NRK) je poročala o tem, kako je Sivert Guttorm Bakken govoril o težavah s srcem po tretjem odmerku cepiva proti covid-19, ki ga je prejel leta 2022. Foto: Guliverimage

Norveški biatlonski tabor je doživel nepričakovan udarec, celotna reprezentanca je v hudem šoku. "Bil je fantastičen športnik, imenitna oseba. Vsi v biatlonski karavani so ga imeli radi. Za biatlonsko družino so nastopili težki časi," je dejala generalna sekretarka krovne norveške zveze Emilie Nordskar. Razlog smrti za zdaj še ni znan. V Italiji vodi postopek italijanska policija, ki je v tesnih stikih z Norvežani. 

Imel je voljo, o kateri so lahko drugi le sanjali

"Izjemno žalostno in nepošteno je, da umre nekdo tako mlad in tako nenadoma," je za norveški NRK povedal njegov nekdanji reprezentančni kolega Johannes Thingnes Bø. Guttorm Bakkna se bo spominjal kot enega največjih talentov, kar jih je bilo v norveškem biatlonu. "Vedno je imel nasmeh na obrazu in vedno je širil pozitivno besedo in vzdušje."

Sotekmovalca Sturla Holm Lægreid in Vetle Sjåstad Christiansen sta mu na Instagramu namenila ganljivi posvetili: "Sivert, bil si gonilna sila v živo. Znal si se izvleči iz najhujšega. Tam, kjer bi drugi obupali, ti nisi popustil. Bil si vzor, ​​navdih. Imel si voljo, o kateri so lahko drugi lahko le sanjali. Hvala ti za vse, Sivert. Počivaj v miru," je zapisal Holm Lægreid, Christiansen pa dodal: "Vrnil si se! Na vrhu stopničk, na vrhu najvišjih gora na Norveškem in na vrhu življenja. Bolj ko si treniral, širši nasmeh si imel. Bil si utelešenje predanosti. Počivaj v miru."

V tej sezoni je Guttorm Bakken na skupni lestvici dobitnikov točk za svetovni pokal zasedal 13. mesto. Na zadnji biatlonski postojanki v francoskem Le Grand Bornardu se je prebil najvišje na peto mesto. Njegov največji uspeh ostaja zmaga (2022) v Holmenkollnu na preizkušnji s skupinskim štartom, skupno pa se je na tekmah za svetovni pokal na zmagovalni oder povzpel štirikrat.

V njegovem rojstnem kraju Lillehammer bo v torek zvečer potekala žalna slovesnost.

