Leta 2003 je slovenski deskar Dejan Košir v Kreischbergu postal svetovni prvak v paralelnem veleslalomu. V finalu je premagal Švicarja Simona Schocha. Bronast je bil Francoz Nicolas Huet, tega je slovenski deskar premagal v polfinalu.

Košir je na poti do zlate medalje izločil še Šveda Rikarada Rikardssona in Avstrijca Siegfrieda Grabnerja.

Zgodilo se je še:

… leta 1984 je nekdanji kanadski hokejist Wayne Gretzky v ligi NHL postavil nov mejnik, saj je zadel na 45. tekmi zapored.

… leta 1988 je Porto na povratni tekmi evropskega nogometnega superpokala v Portu premagal Ajax z 1:0 ter s skupnim izidom 3:0 osvojil lovoriko.

… leta 2004 je nogometno pot končal dolgoletni angleški vratar David Seaman, ki je odigral 70 tekem za angleško reprezentanco, v klubski karieri pa branil za Leeds, Peterborough, Birmingham City, Queens Park Rangers in Manchester United, kar 13 let pa je bil številka ena londonskega Arsenala.

… leta 2007 so za novega trenerja slovenskega nogometnega prvoligaša Celja imenovali Pavla Pinnija, ki je pred tem vodil Gorico in z njo osvojil tri naslove slovenskega prvaka. S Celjani je podpisal pogodbo za leto in pol.

Rodili so se …

1923 – nekdanji nizozemski atlet, tekač Willem Slijkhuis

1933 – nekdanji ameriški košarkar Tom Gola

1939 – nekdanji kanadski hokejist Cesare Maniago

1947 – nekdanji španski nogometaš Carlos Rexach

1965 – nekdanji slovenski alpski smučar Tomaž Čižman

1967 – nekdanji slovenski nogometaš Matjaž Cvikl

1970 – nekdanji italijanski kolesar Marco Pantani

1972 – nekdanji avstralski nogometaš Mark Bosnich

1973 – nekdanji ruski hokejist Nikolaj Habibulin

1974 – nekdanji ruski hokejist Sergej Brylin

1975 – nekdanji slovenski nogometaš Janko Šribar

1976 – nekdanji kolumbijski nogometaš Mario Yepes

1977 – nekdanji ameriški košarkar James Posey

1982 – nekdanji argentinski teniški igralec Guillermo Coria

1983 – turški košarkar Ender Arslan

1984 – nemški atlet, šprinter Kamghe Gaba

1986 – kanadska umetnostna drsalka Joannie Rochette

1987 – romunska telovadka Florica Leonida

1987 – kanadski hokejist Marc Staal

1989 – slovenski nogometaš Tim Matavž

1989 – belgijski nogometaš Axel Witsel

1997 – kanadski hokejist Connor McDavid