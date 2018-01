… leta 2009 je zdaj že nekdanja slovenska smučarska šampionka Tina Maze zmagala na veleslalomu za svetovni pokal v Mariboru in dosegla sedmo slovensko zmago na Zlati lisici na Pohorju.

Najboljša slovenska smučarka vseh časov je bila po prvi vožnji druga, za vodilno Denise Karbon je zaostajala devet stotink. V drugi, finalni vožnji je nastopila sijajno in zmagala z 39 stotinkami naskoka pred omenjeno Italijanko. Tretja je bila Avstrijka Karin Hölzl.

Zgodilo se je še …

Leta 1995 je angleški nogometni klub Manchester United iz Newcastle Uniteda za 11,2 milijona ameriških dolarjev kupil angleškega napadalca Andyja Cola, kar je bil takrat rekorden prestop.

Leta 1998 sta se v hokejski ligi NHL moštvi Vanvouver Canucks in New York Rangers razšli z remijem 2:2. Mark Messier je na tej tekmi prispeval podajo in prišel do 1000. točke v elitni hokejski ligi.

Leta 2002 so košarkarji Krke pod vodstvom hrvaškega trenerja Nevena Spahije v 10. krogu evrolige v Bologni z 88:73 premagali tamkajšnji Skipper. Blestel je Jaka Lakovič, ki je dosegel 27 točk. Američan Bennett Davison se je ustavil pri 18.

Leta 2002 so košarkarji Uniona Olimpije v 10. krogu evrolige premagali Žalgiris v Kaunasu z 81:70. Izkazal se je Hrvat Jurica Golemac, ki je dosegel 19 točk. Nigerijec Tunji Awojobi jih je dosegel 17.

Leta 2003 se je za odhod v pokoj odločil avstralski teniški igralec Patrick Rafter, dvakratni zmagovalec OP ZDA (1997 in 1998) in dvakratni finalist Wimbledona (2000 in 2001).

Leta 2003 je nekdanji slovenski nogometaš Zlatko Zahović na tekmi 17. kroga prve portugalske lige sezone 2002/03 prispeval gol za Benfico pri remiju v gosteh pri nekdanjem klubu Guimaraes, pri katerem je začel uspešno portugalsko pot. Tekma se je končala z 1:1. Benfica je ob koncu sezone pristala na drugem mestu.

Leta 2007 so košarkarji Uniona Olimpije v 11. krogu evrolige pred domačimi navijači z 87:59 premagali Unicajo Malago.

Leta 2007 je slovenski nogometaš Zlatko Dedić zabil gol za Parmo na tekmi četrtfinala italijanskega pokala proti Romi v gosteh. Parma je izgubila z 1:2, Slovenec pa je igral 90 minut.

Rodili so se:

1938 – nekdanji kanadski hokejist Frank Mahovlich

1949 – nekdanji ameriški boksar George Foreman

1971 – nekdanji slovenski nogometaš Rudi Istenič

1972 – nekdanji norveški smučarski tekač Thomas Alsgaard

1973 – nekdanji ameriški košarkar Glenn Robinson

1974 – nekdanji francoski nogometaš Steve Marlet

1974 – nekdanji belgijski nogometaš Bob Peeters

1981 – nekdanji slovenski nogometaš Simon Živec

1984 – maroški nogometaš Marouane Chamakh

1984 – nemška atletinja, skakalka v višino Ariane Friedrich

1987 – brazilski plavalec Cesar Cielo

1988 – kenijski atlet, tekač na dolge proge Leonard Patrick Komon

1989 – slovenski nogometaš Jasmin Kurtić