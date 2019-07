… leta 2012 je ameriški plavalec Michael Phelps na igrah v Londonu izenačil rekord ruske telovadke Larise Latinine iz leta 1964 v številu osvojenih olimpijskih medalj.

Phelps je takrat v finalu na 200 metrov delfin prišel do srebra in tako do svoje 18. olimpijske kolajne.

Američan pa se ni ustavil pri tem. Že na igrah v Londonu je skupaj osvojil šest odličij, od teh štiri zlata. Devet jih je osvojil v štafetah, 13 v posamični konkurenci.

Osupljivi zmagoviti niz je nadaljeval tudi na igrah leta 2016 v Riu de Janeiru, z dvema zmagama v posamični konkurenci in tremi v štafetnih preizkušnjah.

Danes ima skupno 23 zlatih olimpijskih odličij in je najuspešnejši olimpijec vseh časov.

Zgodilo se je še:

Leta 1910 je na osmi izvedbi kolesarske dirke po Franciji zmagal domačin Octave Lapize.

Leta 1928 je metalka diska Halina Konopacka na igrah v Amsterdamu osvojila prvo olimpijsko zlato medaljo za Poljsko.

Leta 1932 je na 26. Touru zmagal francoski kolesar Andre Leducq.

Leta 1938 je na 32. Dirki po Franciji zmagal Italijan Gino Bartali.

Leta 1954 se je na vrh himalajskega osemtisočaka K2, z 8.661 metri n. v. druge najvišje gore na svetu, prvič uspešno povzpela alpinistična odprava. Vodil jo je Italijan Ardito Desio.

Leta 1976 je na olimpijskem maratonu v Montrealu presenetljivo zmago dosegel vzhodnonemški tekač Waldemar Cierpinski (2:09,55).

Leta 1992 sta na olimpijskih igrah v Barceloni padla dva svetovna rekorda v plavanju. Avstralec Kierin John Perkins je na 1.500 metrov prosto plaval 14:43,4 in osvojil zlato odličje, zlato pa je na 50 metrov prosto osvojila tudi Kitajka Yang Wenyi z rekordnim časom 24,79.

Leta 2002 je Olimpia v povratni tekmi finala pokala libertadores (južnoameriška različica lige prvakov) z 2:1 premagala Sao Caetano in izničila prednost s prve tekme. Sledile so enajstmetrovke, pri katerih so bili bolj natančni nogometaši Olimpie, ki so s 4:2 osvojili pokal.

Rodili so se:

1913 – pokojni ameriški hokejist Bryan Hextall

1929 – nekdanji urugvajski nogometaš Jose Santamaria

1931 – nekdanji ameriški teniški igralec in trener Nick Bollettieri

1951 – nekdanja avstralska teniška igralka Evonne Goolagong Cawley

1951 – nekdanji latvijski hokejist Helmuts Balderis

1957 – nekdanja ruska atletinja Irina Nazariva

1960 – nekdanji kanadski hokejist Dale Hunter

1970 – nekdanji ameriški hokejist David Sacco

1970 – nekdanji norveški veslač Knut Holmann

1975 – ruski hokejist Sergej Gusev

1976 – kostariški nogometaš Paul Wanchope

1978 – pokojni britanski dirkač Justin willson

1979 – danski nogometaš Per Kroldrup

1979 – španski nogometaš Carlos Marchena

1980 – finski dirkač Mikko Hirvonen

1982 – španska teniška igralka Anabel Medina Garrigues

1986 – ruski hokejist Jevgenij Malkin

1987 – ameriški nogometaš Michael Bradley

1989 – beloruska teniška igralka Viktorija Azarenka

1989 – slovenski nogometaš Arpad Vaš