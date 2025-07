Med četrtkovo kraljevsko etapo na Dirki po Franciji ni manjkalo zanimivih zgodb in dogajanja, nase pa je s posebno opravo opozoril tudi oče dvojčkov Simona in Adama Yatesa, ki je postal uspešnica družbenih omrežij.

Kraljevska, 18. etapa Dirke po Francije je ob ceste od Vifa do vzpona na Col de la Loze, ki velja za enega najtežjih v profesionalnem kolesarstvu, privabila na tisoče gledalcev, ki so na takšen in drugačen način spodbujali kolesarje, nase pa opozarjali s posebnimi opravami. Še posebej se je na družbenih omrežjih razširila fotografija starejšega gospoda, ki je bil oblečen v kolesarski dres napol v barvah ekipe Visma | Lease a Bike in napol v barvah ekipe UAE Team Emirates-XRG. Na prvi pogled nerazumljiva in smešna oprava je logično razlago dobila ob pojasnilu, da je omenjeni navijač oče kolesarjev dvojčkov Simona in Adama Yatesa.

Adam and Simon Yates' dad rocking the split jersey at the Tour de France! 😍 #TDF2025 pic.twitter.com/GxBoY61fuG — NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) July 24, 2025

Lovely to see Mr and Mrs Yates roadside and a sign for Fred 🙌#TDF2025 | @BuryClarion pic.twitter.com/x7woSuyGHZ — ITV Cycling (@itvcycling) July 24, 2025

John Yates in njegova žena Susan sta tako ob cesti navijala za svoja sinova. Simon, član ekipe Visma | Lease a Bike in zmagovalec letošnje Dirke po Italiji, je v skupnem seštevku na 18. mestu, njegov brat Adam pa je v ekipi UAE Team Emirates-XRG eden glavnih pomočnikov Tadeja Pogačarja, v skupnem seštevku pa je 20., slabih šest minut za bratom dvojčkom. Starša 32-letnih izjemnih britanskih kolesarjev sicer redno navijata za sinova na dirkah.

