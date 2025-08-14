Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
14. 8. 2025,
7.45

Osveženo pred

56 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
D-DOTA D.O.O. posel podjetnik PR članek

Četrtek, 14. 8. 2025, 7.45

56 minut

Kaj imajo skupnega uspešni podjetniki?

Oglasno sporočilo
D-Dota | Foto D-DOTA D.O.O.

Foto: D-DOTA D.O.O.

Vizija. Pogum. Odločnost. Čeprav se uspešni podjetniki razlikujejo po panogah, pristopih in osebnostih, jih pogosto druži nekaj ključnih skupnih točk, ki jim omogočajo, da ne le preživijo, temveč rastejo – tudi v negotovih časih. Eden od njihovih najmočnejših adutov? Pametne finančne odločitve in dostop do hitrega financiranja. V nadaljevanju razkrivamo, kaj loči uspešne podjetnike od povprečnih in zakaj vse več slovenskih podjetij prisega na D-Doto kot orodje za rast.

D-Dota | Foto: D-DOTA D.O.O. Foto: D-DOTA D.O.O. 1. Ne čakajo na popoln trenutek

Uspešni podjetniki razumejo, da popoln čas ne obstaja. Ne čakajo, da bodo razmere idealne, temveč se znajo odločiti hitro, ko prepoznajo priložnost. Znajo oceniti tveganje in se zanašajo na svojo sposobnost, da bodo zadeve sproti prilagodili.

2. Obkrožajo se s pravimi ljudmi

Vedo, da ne morejo vsega narediti sami. Gradijo močne ekipe, sodelujejo z dobrimi računovodji, svetovalci in partnerji, ki jim pomagajo pri rasti. Pravi nasvet ob pravem času pogosto pomeni razliko med stagnacijo in uspehom.

D-Dota | Foto: D-DOTA D.O.O. Foto: D-DOTA D.O.O. 3. Razumejo pomen likvidnosti in pretočnega denarnega toka

Lahko imate najboljšo idejo na svetu – a če zmanjka denarja za plače, material ali najemnino, se podjetje hitro znajde v težavah. Uspešni podjetniki skrbijo, da imajo vedno na voljo dovolj likvidnih sredstev, tudi v sezonskih ali nepredvidljivih obdobjih.

4. Znajo poiskati nove, pametne vire financiranja

Banke? Poti do klasičnih posojil so danes pogosto dolgotrajne, zapletene in zahtevajo kup papirjev. Pametni podjetniki iščejo alternativne poti, pri katerih so pogoji poslovanja prilagojeni vsakemu podjetju posebej – brez nepotrebne birokracije.

In tu pride v igro D-Dota – hitro financiranje, ko ga res potrebujete.

Zakaj je D-Dota najboljša rešitev za sodobne podjetnike?

Hitrost je ključna, ko priložnost potrka na vrata. Pri D-Doti razumemo, da podjetje včasih potrebuje financiranje takoj – zato obravnavamo vloge prednostno in transparentno. V večini primerov lahko prejmete odločitev že v 24 urah in sredstva na račun v dveh dneh. Hitro, učinkovito in zanesljivo.

  • Celostna pravna podpora, da bo vaš posel varen

Z D-Doto niste sami. Vsaka stranka dobi celostno pravno podporo, ki poskrbi, da je postopek financiranja popolnoma skladen z zakonodajo in brez skritih tveganj. Preverimo vse pravne vidike, da lahko vi brez skrbi vodite svoje podjetje. Poskrbimo, da podpisujete tisto, kar razumete – in kar vam koristi.

  • Minimalna papirologija

Vemo, da podjetniki nimajo časa za nepotrebno birokracijo, zato smo postopek D-Dote zasnovali tako, da je hiter in preprost. Ne potrebujete cele mape dokumentov ali podrobnih poslovnih poročil – vlogo oddate digitalno, brez tiskanja, podpisovanja in pošiljanja po pošti.

Pri nas je vse jasno: brez skritih stroškov, brez zavajajočih klavzul in brez neprijetnih presenečenj. Od prvega dne veste, kakšni so pogoji, obrestna mera, ročnost in znesek. Zaupanje gradimo s preglednostjo – ker podjetniki potrebujejo partnerje, ne pasti.

D-Dota | Foto: D-DOTA D.O.O. Foto: D-DOTA D.O.O. Za koga je D-Dota?

Za vsa podjetja, ki:

Naj vas konkurenca ne prehiti

Uspešni podjetniki vedo, da je hitrost odločanja ključna konkurenčna prednost. D-Dota vam omogoča, da poslujete samozavestno, investirate pametno in rastete hitreje kot konkurenca.
 

Uspeh je izbira – oddajte vlogo v le nekaj minutah na www.kreditzapodjetje.si ali še danes pokličite na 040 234 109 in izberite D-Doto, svoj zanesljivi vir financiranja, ko šteje vsaka ura.

Naročnik oglasnega sporočila je D-Dota.

D-DOTA D.O.O. posel podjetnik PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.