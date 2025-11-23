Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Nedelja,
23. 11. 2025,
16.26

podjetnik Urban Stojan Ana Roš

Nedelja, 23. 11. 2025, 16.26

55 minut

Mož Ane Roš Stojan že nekaj časa v zaporu

Urban Stojan Roš in Ana Roš Stojan | Urban Stojan in Ana Roš sta se poročila na silvestrovo leta 2023, le tri mesece zatem, ko sta se spoznala. | Foto Mediaspeed

Urban Stojan in Ana Roš sta se poročila na silvestrovo leta 2023, le tri mesece zatem, ko sta se spoznala.

Foto: Mediaspeed

Podjetnik Urban Stojan Roš, mož kuharske mojstrice Ane Roš Stojan, naj bi po informacijah portala Žurnal24 v koprskih zaporih že nekaj tednov prestajal zaporno kazen, na katero je bil obsojen oktobra lani.

Na 15 mesecev zaporne kazni zaradi oškodovanja podjetja Urbano je bil Stojan Roš pravnomočno obsojen oktobra 2024. Sodišče je takrat odločilo tudi, da mora državi plačati 434 tisoč evrov kazni. Podjetnik je sicer zaprosil za alternativno prestajanje zapora, a je ljubljansko okrožno sodišče njegovo prošnjo aprila letos zavrnilo.

Da je mož slovenske kuharske mojstrice začel prestajati zaporno kazen, so mediji poročali že junija, a je 52-letnica te navedbe takrat zanikala in pojasnila, da sta skupaj na službeni poti v Köbenhavnu.

Ana Roš in Urban Stojan Roš sta se poročila na silvestrovo leta 2023, le tri mesece zatem, ko sta se spoznala.

